Tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM: Linh hoạt chọn nhóm môn học

Kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay, học sinh đăng ký nhóm môn tự chọn cùng thời điểm với đăng ký nguyện vọng. Đây là một trong những điểm mới quan trọng, giúp các trường THPT xây dựng nhóm môn học phù hợp nhu cầu của học sinh sau trúng tuyển.

Phụ huynh và học sinh lớp 9, Trường THCS Hà Huy Tập (phường Gia Định, TPHCM) nghe tư vấn chọn trường, cuối tháng 1-2026. Ảnh: THU TÂM

Xây dựng nhóm môn học phù hợp

Thời điểm hiện tại, một số trường THPT đã công bố các nhóm môn học tự chọn ở lớp 10, nhằm giúp học sinh sớm xác định kế hoạch học tập ở cấp THPT. Năm nay, Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa) giữ ổn định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 so với năm học trước, tuy nhiên giảm nhóm môn tự chọn từ 7 nhóm còn 3 nhóm. Thay đổi lớn nhất là các nhóm môn tự chọn không bó cứng trong 4 môn học thành phần như các năm trước, mà chỉ cố định 2 môn học, 2 môn còn lại học sinh được tự do lựa chọn theo năng lực và sở trường của các em, đáp ứng linh hoạt hơn nhu cầu sử dụng kết quả môn học xét tuyển đại học sau 3 năm học THPT.

Tương tự, tại Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (phường Thủ Đức), năm học 2026-2027 tăng thêm 110 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. Năm ngoái, trường này tổ chức 6 nhóm môn tự chọn theo định hướng Khoa học tự nhiên (KHTN), 3 nhóm môn theo định hướng Khoa học xã hội (KHXH). Năm nay, trường rút bớt 1 nhóm môn KHXH. Điểm mới là nhà trường không cơ cấu lớp đồng đều giữa các nhóm môn mà tổ chức nhiều lớp hơn đối với nhóm có số lượng học sinh đăng ký cao, đáp ứng sát nhu cầu học tập thực tế của học sinh.

Trong khi đó, năm học 2025-2026, Trường THPT Võ Văn Kiệt (phường Phú Định) tổ chức 1 lớp Âm nhạc, 1 lớp Mỹ thuật. Năm học 2026-2027, để đáp ứng nhu cầu xét tuyển ngày càng cao của học sinh ở khối ngành kiến trúc và nghệ thuật, trường dự kiến tăng lên 4 lớp, chia đều cho 2 môn Âm nhạc và Mỹ thuật. Hai môn học này được phân bổ linh hoạt trong các nhóm môn tự chọn ở lớp 10. Đây cũng là cách triển khai môn tự chọn của Trường THPT Hùng Vương (phường Chợ Lớn), bên cạnh 2 nhóm môn KHTN, KHXH còn có 2 nhóm KHTN - Nghệ thuật và KHXH - Nghệ thuật.

Mở rộng mô hình lớp ghép

Năm học 2026-2027, Trường THPT Gia Định (phường Thạnh Mỹ Tây) không cố định các tổ hợp 4 môn tự chọn theo lớp mà tạo điều kiện cho học sinh chọn môn học phù hợp định hướng nghề nghiệp, sở thích và năng lực bản thân. Phó Hiệu trưởng Tô Lâm Viễn Khoa cho biết, mỗi học sinh trúng tuyển vào trường sẽ được thầy, cô tư vấn để lựa chọn nhóm môn học phù hợp và được xây dựng thời khóa biểu theo hình thức lớp ghép.

Nếu việc nới lỏng các tổ hợp môn là bước thay đổi đầu tiên, thì mô hình lớp ghép đang đẩy mức độ linh hoạt trong học tập lên cao hơn. Hình thức lớp ghép được tổ chức lần đầu tiên tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán) vào năm học 2022-2023. Buổi sáng, học sinh học các môn bắt buộc của Chương trình GDPT 2018 theo lớp cố định, buổi chiều các em di chuyển qua lớp của môn học tự chọn đã đăng ký. Mặc dù lớp ghép có ưu điểm lớn là học sinh được phát triển tối đa năng lực cá nhân, nhưng việc triển khai gặp nhiều khó khăn như phải xếp thời khóa biểu cho từng học sinh, phân công giáo viên giảng dạy, điều kiện phòng ốc... Tuy nhiên, mô hình này đang ngày một trở nên phổ biến hơn. Riêng năm học 2025-2026, một số trường đã triển khai mô hình này như Trường THPT Võ Trường Toản (phường Tân Thới Hiệp), THPT Nguyễn Tất Thành (phường Bình Phú), THPT Nguyễn Hữu Cầu (xã Bà Điểm)...

Học sinh lớp 9 tham gia Ngày hội tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức cuối tháng 3-2026. Ảnh: THU TÂM

Theo Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM Hồ Tấn Minh, năm nay, sở yêu cầu các trường THPT xây dựng phương án để học sinh được lựa chọn tổ hợp môn học ngay từ đầu năm lớp 10, không quy định sẵn tổ hợp “cứng” như các năm học trước. Để hỗ trợ phụ huynh, học sinh lựa chọn môn học, ngay sau khi có danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10, các trường THPT có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn để học sinh lựa chọn môn học phù hợp năng lực, sở trường cá nhân và định hướng nghề nghiệp trước khai giảng năm học mới, hạn chế tối đa tình trạng chuyển đổi môn trong năm học, gây lãng phí thời gian, ảnh hưởng quá trình học tập của các em.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-6. Toàn thành phố có hơn 151.000 học sinh lớp 9 tham gia dự thi. Dự kiến kết quả thi và điểm chuẩn các trường THPT công lập sẽ được công bố vào giữa tháng 6.

MINH TRANG