Hơn 118.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập

Sở GD-ĐT TPHCM vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT công lập trên địa bàn TPHCM năm học 2026-2027. Sau sắp xếp địa giới hành chính, TPHCM có tổng cộng 176 trường THPT công lập tuyển sinh lớp 10 với 117.355 chỉ tiêu.

Trong đó, có 5 trường THPT mới đưa vào hoạt động từ đầu năm học 2026-2027 gồm: THPT phường Phú Mỹ (phường Phú Mỹ), THPT phường Tân Phú (phường Tân Phú), TH-THCS-THPT phường Thới An (phường Thới An), THPT phường Dĩ An (phường Dĩ An) và Trường THPT phường Đông Hưng Thuận (phường Đông Hưng Thuận).

Có 5 trường THPT trực thuộc các trường đại học tuyển sinh lớp 10 trong năm học này gồm: Trường Phổ thông năng khiếu (ĐHQG TPHCM) tuyển 595 chỉ tiêu; Trung học thực hành (Trường Đại học Sư phạm) tuyển 280 chỉ tiêu; Trung học thực hành (Trường Đại học Sài Gòn) tuyển 175 chỉ tiêu; Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan (Trường Đại học Tôn Đức Thắng) tuyển 75 chỉ tiêu và Trường Phổ thông năng khiếu thể thao Olympic tuyển 70 chỉ tiêu. Như vậy, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập toàn thành phố năm nay là 118.550 học sinh.

Ngoài chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập, toàn thành phố có 41 trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm GDTX tuyển sinh lớp 10 trong năm học này với tổng cộng 16.226 chỉ tiêu. Ngoài ra, hệ thống các trường THPT tư thục tuyển hơn 32.000 chỉ tiêu lớp 10 và hệ trung cấp trong các trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc tiếp nhận hơn 10.000 chỗ học trong năm học 2026-2027.

Dự kiến, Sở GD-ĐT TPHCM công bố số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 các trường THPT công lập vào ngày 4-5. Từ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 8-5, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký (thêm/bớt/thay đổi thứ tự), không được đăng ký thêm loại hình tuyển sinh.

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-6. Thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc gồm: Toán, Văn, Ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 chuyên/tích hợp thực hiện thêm bài thi môn chuyên/tích hợp.

THU TÂM