Thi tốt nghiệp THPT 2026: Xu hướng chọn môn STEM tăng rõ rệt

Thí sinh đến điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Hà Nội.

Theo số liệu, năm 2026, ngoại trừ hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, các môn khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý) vẫn có tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi cao hơn so với các môn khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học).

Cụ thể, môn Lịch sử là 570.800 em; môn Địa lý 448.725 em; môn Giáo dục kinh tế và pháp luật 284.754 em; môn Vật lý 389.630; Hóa học 253.966; Sinh học 70.303.

Riêng Tin học, năm nay ghi nhận số thí sinh đăng ký tăng rõ rệt, với 18.691 em (năm 2025 là 7.716), trong khi môn ngoại ngữ lại giảm nhẹ là 347.455 em (năm 2025 là 364.979 em).

Theo Bộ GD-ĐT, xu hướng đăng ký môn thi tốt nghiệp THPT năm nay cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh tới các lĩnh vực STEM (mô hình giáo dục tích hợp 4 lĩnh vực: khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học), công nghệ và định hướng nghề nghiệp tương lai. Minh chứng thể hiện ở số liệu các môn tăng mạnh nhất tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi là Công nghệ công nghiệp (7.402 em so với trên 2.400 em năm trước), Công nghệ nông nghiệp (trên 31.000 thí sinh đăng ký so với gần 22.000 năm trước), Tin học, Vật lý.

Năm nay, cả nước có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 em, chiếm 94,78%; thí sinh tự do là 63.844 em, chiếm 5,22%. Có 7.952 thí sinh (0,65%) đăng ký miễn thi ngoại ngữ.

