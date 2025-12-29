Đạt chuẩn kiểm định FIBAA – Dấu mốc cho hành trình vươn mình ra khơi của HUFLIT

Trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam ngày càng chú trọng chuẩn hóa chất lượng và hội nhập quốc tế, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM (HUFLIT) đã ghi dấu một cột mốc quan trọng khi chính thức đạt chứng nhận kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn FIBAA cho hai ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Quan hệ quốc tế.

Thành quả này không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng đào tạo, mà còn ghi dấu cho hành trình “vươn mình ra khơi” được chuẩn bị bài bản và bền bỉ của HUFLIT.

Đoàn đánh giá FIBAA làm việc cùng HUFLIT, bắt đầu chuỗi hoạt động đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

Bước khởi đầu cho hành trình vươn mình ra khơi

Trong bối cảnh giáo dục đại học đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, việc “vươn mình ra khơi” không thể bắt đầu từ những bước đi vội vàng, mà đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nền tảng chất lượng đào tạo. Với HUFLIT, kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế được xác định là một trong những định hướng trọng tâm nhằm đảm bảo tính bền vững và khả năng trang bị cho sinh viên "hành trang" hội nhập bền vững.

Ngay từ năm 2022, Nhà trường đã chủ động triển khai công tác tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế FIBAA. Quá trình này không chỉ dừng lại ở việc rà soát hồ sơ hay hoàn thiện minh chứng, mà được thực hiện một cách hệ thống, đồng bộ với sự tham gia của các khoa chuyên môn, đơn vị chức năng, đội ngũ giảng viên và cả sinh viên. Các chương trình đào tạo được xem xét toàn diện từ mục tiêu, cấu trúc, nội dung học phần đến phương pháp giảng dạy – đánh giá, mức độ gắn kết với thực tiễn nghề nghiệp và nhu cầu xã hội.

Việc lựa chọn FIBAA – một tổ chức kiểm định uy tín của châu Âu, hoạt động theo các chuẩn mực và hướng dẫn đảm bảo chất lượng của khu vực Giáo dục Đại học châu Âu (ESG) – cho thấy định hướng rõ ràng của HUFLIT trong việc tiếp cận các chuẩn mực quốc tế một cách nghiêm túc. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng, giúp Nhà trường củng cố nội lực, hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng và sẵn sàng cho những bước phát triển tiếp theo trong tiến trình hội nhập.

Cuộc đánh giá toàn diện từ FIBAA – Phép thử cho năng lực hội nhập

Tháng 9/2025, HUFLIT chính thức đón Đoàn đánh giá ngoài của FIBAA đến làm việc. Đây được xem là giai đoạn then chốt trong hành trình kiểm định, khi toàn bộ những nỗ lực chuẩn bị trong nhiều năm được đặt vào một cuộc đánh giá độc lập, khách quan và toàn diện.

Trong thời gian làm việc tại HUFLIT, Đoàn chuyên gia FIBAA đã tiến hành nhiều phiên trao đổi chuyên sâu với lãnh đạo Nhà trường, đại diện các khoa, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên. Bên cạnh đó, đoàn cũng khảo sát hệ thống cơ sở vật chất, thư viện, phòng học, phòng thực hành nhằm đánh giá điều kiện học tập và môi trường đào tạo thực tế. Quá trình làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, minh bạch và hợp tác, tạo điều kiện để Nhà trường chia sẻ rõ định hướng phát triển, mô hình đào tạo cũng như hệ thống đảm bảo chất lượng đang được triển khai.

TS. Thái Hoàng Hạnh Nguyên - Phó trưởng khoa Quan hệ quốc tế, chia sẻ điểm mạnh về tính ứng dụng, bám sát thực tế của chương trình đào tạo với đoàn đánh giá ngoài FIBAA

Thông qua các phiên thảo luận và khảo sát, Đoàn chuyên gia FIBAA ghi nhận nhiều điểm tích cực của HUFLIT, trong đó nổi bật là sự chủ động của Nhà trường trong công tác kiểm định, tinh thần làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ giảng viên, cũng như môi trường học tập thân thiện, khuyến khích người học phát triển năng lực toàn diện. Các chương trình đào tạo được đánh giá là có sự gắn kết với thực tiễn nghề nghiệp và bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động hiện nay.

Đoàn đánh giá ngoài FIBAA thực hiện công tác đánh giá tại HUFLIT

Những đánh giá khách quan này đã được tổng hợp trong báo cáo cuối cùng và trình lên Ủy ban Chứng nhận và Kiểm định của FIBAA (F-ACC) xem xét, phê duyệt.

Cột mốc kiểm định FIBAA – Giá trị bền vững cho người học và Nhà trường

Vào cuối tháng 11/2025, FIBAA chính thức công bố quyết định cấp Giấy chứng nhận kiểm định chương trình đào tạo cho hai ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Quan hệ quốc tế của HUFLIT. Đây là cột mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế.

Trong báo cáo đánh giá cuối cùng, Đoàn chuyên gia FIBAA ghi nhận nhiều điểm mạnh nổi bật của hai chương trình. Cả hai đều được đánh giá cao về tính logic và mạch lạc của khung chương trình, cũng như phương pháp giảng dạy theo định hướng lấy người học làm trung tâm. Đối với chương trình Ngôn ngữ Trung Quốc, FIBAA đặc biệt ghi nhận sự tích hợp hiệu quả giữa lý thuyết và thực hành, giúp sinh viên nâng cao khả năng vận dụng kiến thức trong môi trường làm việc thực tế. Trong khi đó, chương trình Quan hệ quốc tế được đánh giá cao nhờ mục tiêu đào tạo rõ ràng, phù hợp với bối cảnh hội nhập, đồng thời trang bị cho sinh viên các năng lực và kỹ năng đa ngành để làm việc trong môi trường quốc tế và đa văn hóa.

Việc đạt chuẩn kiểm định FIBAA mang lại nhiều giá trị thiết thực cho người học tại HUFLIT, góp phần nâng cao uy tín và giá trị văn bằng, mở rộng khả năng công nhận tín chỉ và chuyển tiếp quốc tế, đồng thời khẳng định chất lượng đào tạo theo chuẩn châu Âu. Trên bình diện rộng hơn, đây cũng là minh chứng cho định hướng phát triển chất lượng bền vững và hội nhập quốc tế của HUFLIT trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Việc đạt chuẩn kiểm định FIBAA không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng đào tạo, mà còn ghi dấu cho hành trình “vươn mình ra khơi” được chuẩn bị bài bản và bền bỉ của HUFLIT

Với cột mốc này, HUFLIT xác định kiểm định không phải là điểm kết thúc, mà là nền tảng để tiếp tục duy trì, cải tiến và phát triển chương trình đào tạo. Trên hành trình “vươn mình ra khơi”, Nhà trường kiên định mục tiêu xây dựng môi trường học tập chuẩn mực, hiện đại, lấy người học làm trung tâm và sẵn sàng đồng hành cùng sinh viên trong tiến trình hội nhập quốc tế.

