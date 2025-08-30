"Đặt hàng" Côn Đảo từ buổi làm việc của Bí thư Thành ủy TPHCM

Trong 2 ngày (26 và 27-8), đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM) và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Côn Đảo.

Cầu Tàu ở đặc khu Côn Đảo. Ảnh minh họa

Là chuyến đi cơ sở đầu tiên (trong 168 xã phường) trên cương vị mới, người đứng đầu Đảng bộ thành phố đã chọn đặc khu duy nhất của thành phố và là 1 trong 13 đặc khu của cả nước để trực tiếp tiếp cận, khảo sát, đối thoại.

Điều đáng nói, trước khi vào cuộc làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy đã đến khảo sát hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Côn Đảo. Trong đó, đồng chí đặc biệt lưu tâm đến tình hình giải quyết hồ sơ cho người dân, về thủ tục hành chính (TTHC) giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng mục đích sử dụng đất đã được rút ngắn còn 15 ngày giải quyết (trước đây là 30 ngày) và việc đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC của thành phố và Cổng Dịch vụ công quốc gia, cơ sở dữ liệu khác…

Một động thái rất đáng chú ý là cùng thời điểm, Sở Y tế TPHCM cũng đã cử 7 bác sĩ chuyên khoa đầu ngành tham gia đợt luân phiên đầu tiên đến công tác tại đặc khu Côn Đảo từ ngày 3-9. Ngoài ra, sẽ có các đợt tập huấn cập nhật kiến thức chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật cho nhân viên y tế của Trung tâm Y tế Quân dân y Côn đảo. Đặc biệt, một ngân hàng máu di động cũng được thiết lập tại đây nhằm đảm bảo cho công tác cấp cứu, can thiệp sản khoa và phẫu thuật…

Như vậy, có thể thấy, những khó khăn, cản ngại của đặc khu - cụ thể là sự cách biệt với đất liền kéo theo những hạn chế về hạ tầng số, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hành chính - đã và đang được đặt ra, giải quyết nhanh để có được kết quả phục vụ người dân đặc khu tốt nhất.

Cách tiếp cận cụ thể, trực tiếp, sát sườn này là cơ sở để từ đây “đặt hàng” cho đặc khu Côn Đảo từ cấp độ thể chế, hạ tầng cho đến “phòng thí nghiệm” đầu tiên về giao thông xanh, dịch vụ y tế thông minh từ xa, combo 3 trong 1 “du lịch - về nguồn - nghiên cứu, khảo sát).

Về thể chế, chiến lược, cần thúc đẩy đề án chính sách đặc thù cho Côn Đảo đã được Bộ Chính trị cho ý kiến và sẽ trình Quốc hội theo hướng chính sách cho các đặc khu. Theo đó, sớm xây dựng “Chiến lược phát triển Côn Đảo trong bối cảnh mới” gắn với chuỗi đề xuất quy hoạch của các nhà đầu tư chiến lược sẽ trình vào cuối năm 2025, đầu năm 2026.

Về hạ tầng chiến lược, dự án dẫn điện lưới quốc gia ra Côn Đảo dự kiến sẽ hoàn tất và đặt mục tiêu đóng điện chính thức vào ngày 2-9-2025 sẽ đưa điện lưới ổn định ra đảo. Nếu chính sách đặc thù cho Côn Đảo được thông qua, sẽ mở “hành lang pháp lý” cho 3 dự án chiến lược đã được các nhà đầu tư đề xuất: mở rộng sân bay, khu lấn biển tại đô thị sân bay; xây dựng tuyến cáp treo từ sân bay đến khu vực núi Chúa.

Tuy nhiên, có hai “vấn đề” cần được xử lý căn cơ, triệt để là rác và nước. Thực tế, dự án xử lý rác tồn đọng đang chậm tiến độ; chưa có dự án/phương án xử lý nước biển thành nước ngọt, nhất là trong các mùa cao điểm của du lịch. Vì vậy, cần có giải pháp mạnh trong thời gian tới. Việc này cũng nằm trong mục tiêu của chương trình “Giao thông xanh” mà tròn 1 tháng trước, trong buổi làm việc với chính quyền đặc khu Côn Đảo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã nhấn mạnh cùng với Cần Giờ, Côn Đảo sẽ đi đầu về chuyển đổi để phát triển giao thông xanh, hướng tới du lịch sinh thái và giảm phát thải bên cạnh tập trung cho kinh tế số, kinh tế tuần hoàn…

Về đầu tư y tế và chăm sóc khỏe toàn diện cho người dân đặc khu, ngoài những chương trình, sản phẩm đã đề cập ở trên thì sẽ đầu tư Trung tâm Y tế Quân - Dân y đặc khu Côn Đảo theo hướng đa chức năng. Tăng cường năng lực cấp cứu chấn thương, nội khoa và nhi khoa. Nhu cầu chăm sóc y tế hay gặp tại Côn Đảo như tai nạn biển, tai nạn của khách du lịch, nhu cầu cấp cứu trẻ em, người già sẽ được tăng cường đáp ứng…

Cuối cùng, cần xây dựng chương trình “về nguồn” Côn Đảo thường niên dành cho đội ngũ cán bộ giảng viên và sinh viên trên địa bàn TPHCM. Lưu ý, sau sáp nhập, TPHCM có 70 trường đại học với hơn 600.000 sinh viên, 10.000 giảng viên, cán bộ. Thông qua các hoạt động du lịch, về nguồn, nghiên cứu-khảo sát, các di sản của đặc khu sẽ được lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng, tạo thêm nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị lâu dài. Lượng khách “chất lượng cao” này có thể mở rộng với 167 xã, phường và các tổng công ty, công ty nhà nước trực thuộc thành phố.

CHÍNH TÂM