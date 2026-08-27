Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục một cách thực chất

Tại các hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, chuẩn hóa đội ngũ, tăng đầu tư cơ sở vật chất và đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Xã Kim Long tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026.

Tại phường Phú Mỹ, năm học 2025-2026, toàn phường có hơn 24.000 học sinh theo học tại 60 cơ sở giáo dục. Đáng chú ý, 100% cán bộ quản lý, giáo viên đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy; đồng thời sử dụng AI và các phần mềm như Canva, iSpring, Presenter, Storyline 360 để đổi mới phương pháp dạy học.

Đây là một trong những địa phương xác định rõ mục tiêu xây dựng nền giáo dục số và quản trị giáo dục thông minh trong năm học 2026-2027. Bên cạnh nâng cao chất lượng giáo dục, phường Phú Mỹ xác định sẽ tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và cải cách hành chính...

UBND phường Phú Mỹ khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Tại phường Tam Thắng, năm học tới, địa phương xác định nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện, quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, thể chất, kỹ năng số. Đồng thời tiếp tục phát triển giáo dục mũi nhọn, STEM, ngoại ngữ, khoa học công nghệ và các hoạt động trải nghiệm. Song song đó, địa phương chú trọng năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.

Năm học 2025-2026, học sinh các trường tiểu học trên địa bàn Tam Thắng đạt 1.630 giải tại các kỳ thi, hội thi, sân chơi từ cấp phường đến quốc tế. Ở bậc THCS, học sinh đạt 47 giải học sinh giỏi cấp thành phố cùng nhiều thành tích tại các sân chơi quốc gia, quốc tế.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2025 - 2026.

Trong khi đó, phường Phước Thắng đặt vấn đề chuyển đổi số phải đi vào thực chất. Trong năm học qua, học bạ số, chữ ký số, văn phòng điện tử và cơ sở dữ liệu ngành được triển khai rộng rãi. Nhiều trường đã ứng dụng AI và xây dựng học liệu số.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng nhấn mạnh, thành tích cần đi cùng chất lượng thực chất; chuyển đổi số phải tạo ra hiệu quả thực tế; công tác tham mưu phải xuất phát từ thực tiễn lớp học và nguồn lực phải được đầu tư đúng vào những điểm nghẽn của ngành.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 phường Phước Thắng.

Chủ tịch UBND phường yêu cầu ngành giáo dục địa phương tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo hướng thực chất; tăng cường chất lượng tham mưu, chủ động đề xuất giải pháp sát với thực tiễn. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo gắn với hiệu quả quản lý, giảng dạy…

Tại xã Kim Long, nhiệm vụ năm học mới được xác định với tinh thần “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Địa phương dự kiến ưu tiên 60 tỷ đồng trong tổng nguồn đầu tư công 500 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030 cho lĩnh vực giáo dục; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn trường học và nâng cao chất lượng giáo dục.

Một điểm chung được các địa phương nhấn mạnh là yêu cầu nâng chất lượng giáo dục không chạy theo thành tích, đồng thời bảo đảm ổn định hoạt động dạy và học trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục.

NGÔ CHIẾN - HOÀNG HƯỜNG - KHÁNH CHI