Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế

Để thu hút đầu tư vào địa phương, thời gian qua, tỉnh Long An có nhiều cách làm mới trong xúc tiến đầu tư (XTĐT) trong và ngoài nước. Nhờ đó, số lượng doanh nghiệp đến đầu tư tại các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế của tỉnh luôn đứng đầu ở khu vực ĐBSCL và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Chủ động xúc tiến đầu tư

Ông Trương Văn Liếp, quyền Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Long An, cho biết, các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian qua diễn ra sôi nổi. Tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện xúc tiến, kêu gọi nhà đầu tư đến khảo sát, tìm hiểu môi trường để đầu tư tại địa phương, như tổ chức đoàn công tác XTĐT tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia; tiếp xúc với các tổ chức quốc tế, các tập đoàn kinh tế mạnh trong và ngoài nước. Đặc biệt, mới đây, tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và XTĐT Long An năm 2023 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ. Đây là sự kiện quan trọng, làm tiền đề để Long An hiện thực hóa những khát vọng, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Theo ông Trương Văn Liếp, công tác XTĐT tại chỗ cũng được tỉnh quan tâm thực hiện qua việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân cho các dự án, nhất là đối với các dự án gắn với giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng duy trì tổ chức đối thoại với doanh nghiệp định kỳ hàng tháng; liên hệ chặt chẽ với hội, hiệp hội doanh nghiệp các nước và vùng lãnh thổ để kịp thời nắm bắt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp… Ngoài ra, tỉnh tổ chức các đoàn đi thăm, gặp gỡ, động viên doanh nghiệp vượt qua khó khăn tại các huyện trọng điểm phát triển công nghiệp như Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Thủ Thừa… trên tinh thần luôn đồng hành cùng nhà đầu tư trên địa bàn.

Ông Lê Trường Chinh, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An, cho biết, là đơn vị chủ trì các hoạt động XTĐT vào các KCN, khu kinh tế của tỉnh, thời gian qua, ban thường xuyên phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, doanh nghiệp thứ cấp tổ chức các sự kiện trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, khánh thành, khởi công... nhằm thông tin đến doanh nghiệp trong và ngoài nước về môi trường đầu tư của tỉnh. Bên cạnh đó, đơn vị cũng hỗ trợ cung cấp thông tin KCN, khu nhà xưởng xây sẵn, chính sách ưu đãi đầu tư cho các nhà đầu tư có nhu cầu; hỗ trợ thông tin cho nhà đầu tư đến khảo sát nghiên cứu đầu tư tại các KCN trên địa bàn tỉnh.

Thu trái ngọt

Nhờ tích cực, chủ động trong công tác XTĐT nên số lượng doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào Long An ngày càng nhiều (chủ yếu ở các KCN, khu kinh tế của tỉnh). Hiện nay, Long An có số lượng doanh nghiệp đầu tư đứng đầu khu vực ĐBSCL và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Theo Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 13-6-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, giai đoạn 2021-2030, Long An có 51 KCN, tổng diện tích quy hoạch 12.433ha. Hiện tỉnh đã có 34 KCN được thành lập với tổng diện tích trên 9.200ha, trong đó 26 KCN đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư với diện tích đất được quy hoạch gần 6.000ha (20 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất quy hoạch hơn 4.000ha).

Riêng 9 tháng đầu năm 2023, các KCN tỉnh đã thu hút đầu tư 112 dự án mới, trong đó có 73 dự án FDI và 39 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư cấp mới là 534,82 triệu USD và trên 22.539 tỷ đồng. So với cùng kỳ, số dự án mới tăng 49%; số vốn đầu tư FDI tăng 57%; vốn đầu tư trong nước tăng 72%. Lũy kế từ trước đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Long An thu hút được 1.846 dự án (903 dự án FDI và 943 dự án trong nước), với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 6.277 triệu USD và hơn 138.630 tỷ đồng.

Nhiều năm qua, trong công tác XTĐT, Long An định hướng tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư từ các thị trường và đối tác truyền thống, tiềm năng như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ,... Đồng thời, tập trung thu hút đầu tư từ các quốc gia có công nghệ cao, công nghệ nguồn, đứng đầu các chuỗi cung ứng và là thành viên cùng tham gia các hiệp định tự do thương mại đa phương với Việt Nam; liên kết với các tập đoàn đa quốc gia hình thành và phát triển cụm liên kết ngành theo chuỗi giá trị; ưu tiên thu hút các tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở và thành lập các trung tâm nghiên cứu - phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo; khuyến khích chuyển giao công nghệ và quản trị cho doanh nghiệp…