TPHCM khẳng định xe buýt CNG vẫn hoạt động bình thường

Nguồn cung khí CNG cho xe buýt trong năm 2026 được đảm bảo, hệ thống xe buýt sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.

Sáng 25-12, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM khẳng định, xe buýt sử dụng nhiên liệu CNG trên địa bàn thành phố vẫn hoạt động bình thường, không có việc phải ngưng do thiếu nhiên liệu.

Theo ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM (Sở Xây dựng TPHCM), hiện nay có hơn 300 xe buýt sử dụng khí CNG vẫn đang vận hành bình thường, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Những ngày qua, các đơn vị vận tải đang tiếp tục thương thảo, ký kết hợp đồng cung cấp nhiên liệu, không xảy ra tình trạng ngừng cung ứng CNG, hay dừng khai thác xe buýt.

Trước đó, nhằm hỗ trợ bình ổn giá khí CNG cho xe buýt, ngày 7-11, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đã làm việc với Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (KMN) để trao đổi về nguồn cung và giá nhiên liệu. Theo KMN, giá khí CNG đã tăng khoảng 1 USD/mmBTU kể từ ngày 1-4. Đồng thời, từ năm 2026, nguồn khí CNG trong nước có nguy cơ gặp khó khăn do các hợp đồng mua bán khí đầu vào với Công ty Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) chưa được gia hạn sau ngày 31-12.

Trước nguy cơ tăng giá và thiếu hụt nguồn cung có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận tải công cộng, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi Tổng Công ty Khí Việt Nam, đồng thời báo cáo UBND TPHCM và Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng quốc gia Việt Nam, đề nghị hỗ trợ, cân đối nguồn cung khí CNG ổn định cho xe buýt. Sở cũng kiến nghị duy trì mức giá khí CNG hợp lý, ổn định lâu dài, tương đương giai đoạn trước tháng 4-2025, nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị vận tải ký hợp đồng dài hạn và đảm bảo hoạt động liên tục.

Mặc dù đến nay, Sở Xây dựng chưa nhận được phản hồi chính thức, nhưng theo ông Phạm Ngọc Dũng, qua quá trình trao đổi thường xuyên với các nhà cung cấp, đã có những tín hiệu tích cực. Các bên thống nhất mục tiêu không để gián đoạn hoạt động vận tải hành khách công cộng và duy trì mức giá nhiên liệu ổn định. Do đó, nguồn cung khí CNG cho xe buýt trong năm 2026 được đảm bảo, hệ thống xe buýt sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.

Về lâu dài, để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu CNG, Sở Xây dựng và Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đã xây dựng lộ trình chuyển đổi dần các xe buýt CNG sắp hết niên hạn sang xe buýt điện. Cụ thể, từ ngày 25-12, hai tuyến xe buýt số 33 và 150 sẽ được chuyển đổi sang sử dụng hoàn toàn xe buýt điện.

Trước đó, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam cho biết đã nhận được thông báo từ PV GAS D về việc ngừng cung cấp khí từ ngày 1-1-2026. Tuy nhiên, phía Sở Xây dựng khẳng định đã và đang chủ động làm việc với các đơn vị liên quan để đảm bảo nguồn cung khí CNG ổn định, không làm gián đoạn hoạt động xe buýt, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân thành phố.

QUỐC HÙNG