Đề xuất xếp cao tốc Hồ Tràm - Long Thành vào diện “cấp bách phải làm ngay”

Dự án cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành dài hơn 42km, được đề xuất triển khai theo cơ chế đặc thù nhằm rút ngắn thời gian, bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng vùng.

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TPHCM về việc triển khai thủ tục đầu tư dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm – Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, tuyến cao tốc này có điểm đầu kết nối với Vành đai 4 TPHCM và đường ĐT.991, điểm cuối nối với ĐT.994 (đường ven biển Vũng Tàu – Bình Châu). Tổng chiều dài tuyến khoảng 42,07km, quy mô tối thiểu 6 làn xe, dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2025-2030 và được định hướng hoàn thành vào năm 2027.

Theo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án đi qua nhiều địa bàn gồm Tân Thành, Kim Long, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Bình Giã, Xuân Sơn, Hồ Tràm và Xuyên Mộc.

Tuyến này được đề xuất đầu tư hoàn chỉnh một lần với 7 nút giao liên thông khác mức, kết nối các trục giao thông quan trọng như Vành đai 4 TPHCM, quốc lộ 56, quốc lộ 55 và các tuyến tỉnh lộ trong khu vực; riêng nút giao ĐT.995 chưa được đầu tư trong giai đoạn này.

Đáng chú ý, khoảng 6km tuyến đi qua khu vực rừng Bình Châu – Phước Bửu sẽ được xây dựng cầu cạn, nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường và hệ sinh thái. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 51.000 tỷ đồng.

Hiện các sở, ngành TPHCM đang tổ chức thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư. Trước đó, UBND TPHCM đã giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất theo phương thức PPP; đến giữa tháng 3-2026, hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi được hoàn thành và gửi các cơ quan liên quan. Thành phố cũng đã lấy ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; Sở Tài chính TPHCM đang là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định.

Theo Sở Xây dựng tphcm, việc sớm triển khai tuyến cao tốc này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kết nối sân bay Long Thành với các trung tâm du lịch biển như Long Hải – Phước Hải, Hồ Tràm – Bình Châu; đồng thời hình thành trục giao thông chiến lược liên kết TPHCM – Biên Hòa – Long Thành – Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, dự án còn góp phần phát huy hiệu quả các công trình hạ tầng lớn trong khu vực như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Bến Lức – Long Thành và Vành đai 4 TPHCM đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tuy nhiên, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2027, tiến độ thực hiện dự án đang đối mặt nhiều thách thức. Do đó, Sở Xây dựng đề xuất UBND TPHCM báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xem xét, chấp thuận chủ trương triển khai dự án theo diện “dự án có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay”, nhằm rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị và thi công, phấn đấu hoàn thành sớm hơn so với quy trình thông thường.

THÀNH HUY