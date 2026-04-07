Hà Nội, TPHCM kiểm định khí thải xe máy từ ngày 1-7-2027

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg quy định lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ. Theo đó, Hà Nội và TPHCM bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy từ ngày 1-7-2027.

Từ 1-1-2028, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại Hà Nội và TPHCM phải đáp ứng quy định về khí thải Mức 2 trở lên

Lộ trình tiếp theo được áp dụng từ ngày 1-7-2028 đối với các thành phố trực thuộc trung ương còn lại và từ ngày 1-7-2030 đối với các tỉnh còn lại. Quyết định cũng cho phép các địa phương này căn cứ tình hình thực tế để quy định thời hạn áp dụng sớm hơn.

Về mức khí thải, xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2008 áp dụng Mức 1; từ năm 2008 đến hết năm 2016 áp dụng Mức 2; từ năm 2017 đến ngày 30-6-2026 áp dụng Mức 3; từ ngày 1-7-2026 áp dụng Mức 4.

Đối với xe gắn máy, xe sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2016 áp dụng Mức 1; từ năm 2017 đến ngày 30-6-2027 áp dụng Mức 2; từ ngày 1-7-2027 áp dụng Mức 4.

Đáng chú ý, từ ngày 1-1-2028, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TPHCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ Mức 2 trở lên. Riêng xe mô tô, xe gắn máy lưu thông trong vùng phát thải thấp của Hà Nội phải đáp ứng yêu cầu theo nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội.

Theo Thông tư số 92/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ gồm 4 mức giá trị giới hạn tối đa cho phép đối với hai thông số Hydrocacbon (HC) và Cacbon monoxit (CO).

Giá trị giới hạn tối đa cho phép của 2 thông số này đối với xe mô tô, xe gắn máy lắp động cơ cháy cưỡng bức được quy định như sau:

Các thông số khí thải

Xe mô tô, xe gắn máy

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

CO (% thể tích)

4,5

4,5

3,5

2,0

HC (ppm thể tích)

Động cơ 4 kỳ

1.500

1.200

1.100

1.000

Động cơ 2 kỳ

10.000

7.800

2.000

2.000



