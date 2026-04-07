Ùn tắc kéo dài sau va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô trên cầu Sài Gòn

Vào lúc 12 giờ trưa 7-4, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô loại 7 chỗ xảy ra ngay trên cầu Sài Gòn khiến phương tiện ùn ứ kéo dài.

Vụ tai nạn xảy ra trên làn ô tô hướng từ vòng xoay Hàng Xanh đi đường Võ Nguyên Giáp, phường An Khánh. Tại hiện trường, 3 phương tiện va chạm mạnh nối đuôi nhau. Trong đó, 2 xe bị biến dạng nặng phần đầu và đuôi, nằm chắn ngang mặt cầu.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực cầu Sài Gòn ùn ứ

Do sự cố xảy ra vào giờ cao điểm trưa trên tuyến đường huyết mạch, tình trạng ùn ứ đã kéo dài khoảng một giờ đồng hồ.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã kịp thời có mặt, điều tiết ô tô di chuyển tạm thời sang làn xe máy để giảm áp lực. Các phương tiện gặp nạn đã được di dời về chân cầu để giải phóng hiện trường.

Một ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu xe

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, giao thông qua khu vực cửa ngõ dần ổn định trở lại.

MẠNH THẮNG