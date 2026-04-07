Ùn tắc kéo dài sau va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô trên cầu Sài Gòn

Vụ tai nạn xảy ra trên làn ô tô hướng từ vòng xoay Hàng Xanh đi đường Võ Nguyên Giáp, phường An Khánh. Tại hiện trường, 3 phương tiện va chạm mạnh nối đuôi nhau. Trong đó, 2 xe bị biến dạng nặng phần đầu và đuôi, nằm chắn ngang mặt cầu.
Do sự cố xảy ra vào giờ cao điểm trưa trên tuyến đường huyết mạch, tình trạng ùn ứ đã kéo dài khoảng một giờ đồng hồ.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã kịp thời có mặt, điều tiết ô tô di chuyển tạm thời sang làn xe máy để giảm áp lực. Các phương tiện gặp nạn đã được di dời về chân cầu để giải phóng hiện trường.
Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, giao thông qua khu vực cửa ngõ dần ổn định trở lại.