Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam phân chia thành 17 dự án độc lập

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP về việc triển khai Nghị quyết số 265/2025/QH15 về cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam thành các dự án độc lập.

Theo đó, Nghị quyết phân chia Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam thành 17 dự án độc lập, trong đó có Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam do Bộ Xây dựng quyết định đầu tư, cơ bản hoàn thành vào năm 2035, với tổng mức đầu tư là hơn 1,56 triệu tỷ đồng; Dự án di dời công trình điện lực có điện áp từ 110 kV trở lên thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam do Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định đầu tư.

Bên cạnh đó là 15 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận: thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Trị, TPHCM, Đồng Nai… do UBND các tỉnh thành này ra quyết định đầu tư, các dự án này đều phải hoàn thành vào quý 4-2028.

Nghị quyết nêu rõ, người quyết định đầu tư được phép tách các dự án trên thành các dự án thành phần/dự án thành phần độc lập.

Người quyết định đầu tư không phải phê duyệt chủ trương đầu tư; được lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án, triển khai xây dựng khu tái định cư trên cơ sở hồ sơ thiết kế sơ bộ trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Đồng thời, người quyết định đầu tư dự án được áp dụng một trong các hình thức chỉ định thầu, đấu thầu hạn chế khi lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, nhà thầu xây lắp.

LÂM NGUYÊN