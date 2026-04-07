Hơn 7.000 tỷ đồng xây tuyến đường bộ ven biển kết nối Đồng Tháp - Tây Ninh - Vĩnh Long

Ngày 7-4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh Đồng Tháp đang triển khai xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối Đồng Tháp - Tây Ninh - Vĩnh Long và quốc lộ 50 với chiều dài khoảng 31,1 km.

Một đoạn tuyến đường bộ ven biển ở Đồng Tháp

Theo đó, giai đoạn 1 tuyến đường bộ ven biển kết nối 3 tỉnh Đồng Tháp – Tây Ninh – Vĩnh Long có chiều dài khoảng 23,6km, điểm đầu tại nút giao đường tỉnh 871B (xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp), điểm cuối đấu nối với cầu bắc qua sông Tiền (xã Tân Phú Đông). Trên tuyến có 1 cầu lớn (cầu Bến Chùa dài khoảng 2,17km, vượt luồng hàng hải sông Tiền, thuộc nhánh cửa sông Cửa Tiểu) và 4 cầu trung, nhỏ.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 7.095 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay và vốn đối ứng của địa phương. Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương hoàn thành kế hoạch xây dựng khu tái định cư cho dự án.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai trong vòng 6 năm, từ 2025 đến 2030. Giai đoạn thi công xây lắp và nghiệm thu dự kiến bắt đầu từ tháng 1-2027 và hoàn thành vào tháng 7-2029, trước khi chính thức đưa vào vận hành từ tháng 9-2029. Hiện, dự án đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

NGỌC PHÚC