Đem đặc sản núi rừng xuống phố, phiên chợ quê Hòa Vang hút khách

Tối 20-6, đông đảo người dân và du khách đổ về chợ Túy Loan (xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tham quan, mua sắm tại Phiên chợ quê Hòa Vang với chủ đề “Của nhà trồng - Hương nội đồng - Sạch từ gốc”.

Phiên chợ quy tụ hơn 200 mặt hàng với 20 gian hàng của các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ sản xuất và chủ thể OCOP đến từ xã Hòa Vang cùng nhiều xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng như Hòa Tiến, Bà Nà, Hoà Xuân, Đại Lộc, Điện Bàn, Điện Bàn Bắc, Hải Châu, Cẩm Lệ, Thanh Khê, An Khê...

Nhiều gian hàng thu hút du khách đến từ xã, phường lân cận. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đặc biệt, nhiều địa phương miền núi tiêu biểu như Hùng Sơn, Sông Vàng, Việt An, La Êê... mang đến phiên chợ các sản vật đặc trưng.

Ngay tối khai mạc, nhiều gian hàng thu hút đông khách đến tham quan, mua sắm. Các sản phẩm OCOP, nông sản sạch, dược liệu, đặc sản địa phương và sản phẩm làng nghề được người tiêu dùng quan tâm nhờ nguồn gốc rõ ràng, giá cả phù hợp.

Một đoàn khách quốc tế đến tham quan, mua sắm tại phiên chợ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phiên chợ còn mang đến cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Các hoạt động như tráng mì lá, tráng bánh tráng, làm bánh in, bánh ít, bánh tét, mứt gừng, mứt dừa thu hút sự quan tâm của du khách và gia đình có trẻ nhỏ.

Chương trình nghệ thuật tạo không khí sôi động cho phiên chợ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong chương trình còn có các văn nghệ quần chúng, dân vũ, hô hát bài chòi và trò chơi dân gian truyền thống góp phần tái hiện không gian làng quê xứ Quảng, tạo điểm nhấn cho sự kiện.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở NN-MT TP Đà Nẵng Vũ Thị Bích Hậu và Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện tham quan một gian hàng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang kỳ vọng, thông qua phiên chợ sẽ từng bước hình thành không gian giao thương ổn định, thúc đẩy liên kết sản xuất - tiêu thụ giữa các địa phương, phát huy vai trò cửa ngõ kết nối của Hòa Vang với khu vực phía Tây TP Đà Nẵng.

Livestream bán hàng qua mạng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sau đêm khai mạc, phiên chợ sẽ được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần vào chiều thứ Bảy, là điểm hẹn văn hóa, mua sắm và trải nghiệm cho người dân, du khách; đồng thời góp phần duy trì sức sống cho Phố đêm Túy Loan.

XUÂN QUỲNH