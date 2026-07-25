Ngày 25-7, Công ty CP tập đoàn Mặt Trời - Sun Group tổ chức khởi công tổ hợp lễ hội, sự kiện, văn hóa và giải trí Sun Galaxy Complex, quy mô quốc tế đầu tiên tại Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư gần 10.750 tỷ đồng.

Sun Galaxy Complex

Video Khởi công tổ hợp văn hóa, giải trí gần 10.750 tỷ đồng bên sông Hàn. Thực hiện: XUÂN QUỲNH - PHƯƠNG ANH

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 21ha tại trung tâm đại đô thị Da Nang Downtown (phường Ngũ Hành Sơn), bên bờ sông Hàn. Điểm nhấn là sân khấu và khán đài ngoài trời gần 20.000 chỗ ngồi, hướng trực diện khu vực trình diễn pháo hoa, được đầu tư hạ tầng hiện đại để phục vụ Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) cùng các đại nhạc hội, lễ hội văn hóa, triển lãm, hội nghị và sự kiện MICE quy mô lớn.

Tổ hợp còn có khối thương mại - dịch vụ cao 47 tầng (khoảng 183m), tích hợp khách sạn, căn hộ lưu trú, trung tâm thương mại, nhà hàng, ballroom và các tiện ích cao cấp. Hệ thống lưu trú dự kiến do Accor quản lý. Dự án đồng thời đầu tư công viên, cây xanh, không gian công cộng, cảnh quan ven sông, hạ ngầm tuyến điện 110kV và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Về kiến trúc, Sun Galaxy Complex lấy cảm hứng từ dòng chảy sông Hàn và hình ảnh vầng trăng. Tâm điểm công trình là khối kiến trúc hình tròn đường kính 69m, đối diện tòa tháp 69 tầng của Da Nang Downtown, tạo nên ý tưởng "Mặt trăng gặp Mặt trời trên dòng sông ánh sáng".

Dự án có thời gian thực hiện 36 tháng, bắt đầu từ quý 3-2026. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dự án cũng được đánh giá là bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, công trình không chỉ phục vụ DIFF mà còn góp phần hình thành không gian văn hóa, giải trí hiện đại, phát triển kinh tế đêm, bổ sung sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của du khách.

Về lâu dài, dự án được kỳ vọng tạo động lực hình thành cực phát triển mới ven sông Hàn, kết nối các không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ và du lịch, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến của các sự kiện và lễ hội tầm quốc tế.

XUÂN QUỲNH - PHƯƠNG ANH