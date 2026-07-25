Sáng 25-7, tại Trường THPT Liên Chiểu (phường Hải Vân), Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Chiến sĩ tình nguyện "Hoa phượng đỏ" cấp thành phố năm 2026 với điểm nhấn là phát động chủ trương "Mỗi trường học - Một dự án tình nguyện vì cộng đồng".

Đại diện Thành Đoàn Đà Nẵng trao tặng công trình “Mỗi trường học một vườn cây thanh niên” và thùng rác phân loại phục vụ mô hình “Trường học không rác thải”

Video Khởi động mô hình tình nguyện từ mỗi trường học. Thực hiện: XUÂN QUỲNH - THANH ÁI

Theo đó, mỗi đoàn trường THPT, trường phổ thông dân tộc nội trú và trung tâm giáo dục thường xuyên – trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn sẽ xây dựng, triển khai ít nhất một công trình, phần việc hoặc dự án tình nguyện phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Chủ trương hướng đến phát huy tính sáng tạo, trách nhiệm xã hội của đoàn viên, thanh niên, học sinh, đồng thời tạo môi trường để các em rèn luyện kỹ năng, trải nghiệm thực tiễn và nâng cao năng lực hội nhập.

Các đại biểu tham gia trồng cây, xây dựng “Vườn cây thanh niên”

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Đà Nẵng trao 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó; trao công trình "Mỗi trường học một vườn cây thanh niên" và công trình "Trường học không rác thải" thông qua việc tặng thùng rác cho nhà trường.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hưởng ứng cũng được triển khai như tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong học tập, hoạt động đoàn và công tác tình nguyện; mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh miễn phí cho thiếu nhi; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn phường Hải Vân.

Trao 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó

Từ ngày 22 đến 25-7, các đội hình tình nguyện "Hoa phượng đỏ" của các trường THPT, trường phổ thông dân tộc nội trú và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP Đà Nẵng đồng loạt ra quân thực hiện nhiều hoạt động vì cộng đồng như vệ sinh môi trường, chỉnh trang trường học và khu dân cư, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công, triển khai các công trình thanh niên và hoạt động an sinh xã hội.

XUÂN QUỲNH - THANH ÁI