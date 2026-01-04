Đêm du ca “Cay” đồng hành cùng “Áo ấm đến trường”

Đêm du ca thứ 4 của Jimmii Nguyễn tiếp nối tinh thần thiện nguyện, trích một phần doanh thu bán vé để cùng chương trình “Áo ấm đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng tặng 1.000 áo ấm cho trẻ em vùng bị ảnh hưởng thiên tai tại tỉnh Lâm Đồng.

Jimmii Nguyễn truyền tải tinh thần yêu thương trong đêm du ca “Cay”

Tối 3-1, ca sĩ Jimmii Nguyễn và 2 nghệ sĩ khách mời Khắc Hưng, Trương Lê Sơn mang đến nhiều ca khúc giàu cảm xúc trong đêm nhạc du ca Cay.

Đêm nhạc có 25 tiết mục, mở đầu bằng khúc ca về quê hương, đất nước.

Nói về việc mở màn bằng tác phẩm Mẹ ngàn đời gió ru, Xin Mẹ ban bình an, Jimmii Nguyễn tâm tình rằng rất xót xa khi chứng kiến cảnh thiên tai, lũ lụt thời gian qua. 2 ca khúc thay lời thỉnh cầu của anh đến mẹ thiên nhiên, cũng như nhắc nhớ mỗi người hướng đến cách ứng xử yêu thương, bao dung hơn.

Không gian du ca dẫn khán giả vào miền ký ức đẹp với những bản tình ca bất hủ của Jimmii Nguyễn. Tiếng dương cầm réo rắt của nghệ sĩ Trương Lê Sơn thổi thêm sự da diết, lãng mạn vào 2 bản hit Tình như lá bay xa, Tình xưa nghĩa cũ 2.

Jimmii Nguyễn và nghệ sĩ Trương Lê Sơn

Sự tham gia của ca sĩ - nhạc sĩ Khắc Hưng trở thành điểm sáng, giàu cảm xúc. Lần đầu tiên, Jimmii Nguyễn - Khắc Hưng trình diễn live bản hit Cay. Bản tình ca Nhớ về em với sự hòa giọng của cả hai tạo nên sợi dây kết nối thế hệ đáng nhớ thông qua âm nhạc.

Khắc Hưng

Trong thế giới âm nhạc Jimmii Nguyễn ở mỗi đêm du ca không thể thiếu những bản tình ca như Hoa bằng lăng, Mưa tuyết, Khói thuốc đợi chờ… Anh còn mang đến 2 ca khúc lần đầu tiên trình diễn live tại Việt Nam là Thư về em, Cố quên.

Đêm nhạc khép lại bằng ca khúc về mẹ thiên nhiên và lòng nhân ái mang tên Nhân gian. Jimmii Nguyễn và những người thực hiện du ca tâm niệm rằng sứ mệnh của chuỗi đêm nhạc nói chung là gắn kết con người với thiên nhiên, lắng nghe những thanh âm nội tại để gắn kết, yêu thương hơn.

Đặc biệt nhất, trong đêm du ca Cay, ê-kip đã trích một phần doanh thu để kết hợp cùng chương trình Áo ấm đến trường do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng, trao 1.000 áo ấm cho trẻ em vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ trong năm qua ở tỉnh Lâm Đồng.

Jimmii Nguyễn bày tỏ: “Đây là dự án rất ý nghĩa của Báo Sài Gòn Giải Phóng mà ê-kip có dịp đồng hành. Chúng tôi mong rằng những chiếc áo ấm sẽ tiếp thêm động lực, lạc quan để đường đến trường của các em thêm ấm áp, rộng mở như thông điệp yêu thương mà chương trình của quý báo và chúng tôi hướng tới”.

Chương trình “Áo ấm đến trường” tiếp nối hành trình nhân ái, kết nối cộng đồng sẻ chia yêu thương đến học sinh khó khăn

Những chiếc áo ấm sẽ giúp học sinh vùng biên giới, vùng bị ảnh hưởng bão lũ thêm ấm áp trong mùa đông

Du ca Cay tạm khép lại hành trình đầu tiên với 4 đêm diễn đầy thăng hoa. Ở 3 chuyến du ca trước, 3.000 cuốn sách đã được trao đến các trường THCS, THPT trên địa bàn nơi chương trình diễn ra, dưới sự hỗ trợ kết nối của Tủ sách Nhân ái. Thông qua du ca, Jimmii Nguyễn cũng lan tỏa văn hóa đọc

