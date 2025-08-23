Đếm ngược 8Wonder: Fan “ôm rào’ từ 5 giờ sáng, dàn siêu sao sẵn sàng cháy hết mình

Fan bảo xem ca nhạc từ 6 giờ sáng mà không ai tin

Dù đến chiều tối 8Wonder 2025 mới chính thức diễn ra, nhưng từ sáng sớm, nhiều fan đã đổ về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia chờ đợi check in. Hơn 6 giờ sáng, khu vực đổi vòng tay và cổng check-in đã có đông khán giả đứng xếp hàng, quyết “ôm rào” để giành những vị trí đẹp nhất – nơi có thể thấy idol rõ mồn một trong từng nhịp đập.

Nhiều fan âm nhạc đã check-in từ sớm, chờ đón đại nhạc hội 8Wonder

Trên Threads, mạng xã hội rộn ràng với loạt bài đăng “khoe chiến tích” check-in sớm nhất làng. Tài khoản mikemike_th tự hào chia sẻ: “6 giờ có mặt rồi, vì muốn ôm rào!”, trong khi stllmebutinchonggaiera hóm hỉnh viết: “Bảo đi xem nhạc từ 6 giờ sáng không ai tin. Nhưng vì anh Sơn (Soobin) thì cổ này không ngại nắng sớm”.

Không khí rộn ràng lan khắp Trung tâm hội chợ Triển lãm Quốc gia, tại các khu vực photo booth – nơi các cộng đồng fan đã “chơi lớn” khi tự tay thiết kế những góc chụp mang đậm dấu ấn thần tượng. Đặc biệt, fan DPR IAN khiến ai nấy choáng ngợp khi dựng hẳn một photo booth “cực cháy” đúng chuẩn nghệ sĩ, đầy chất nghệ và phong cách. Nhiều fan đùa rằng: không check-in ở đây là “auto” bị bỏ lỡ spotlight.

Gian hàng trải nghiệm của DPR IAN thu hút đông đảo fan trải nghiệm

Bên cạnh đó, các gian hàng trải nghiệm cũng nhanh chóng trở thành điểm đến hot. Khu trưng bày xe điện VinFast thu hút hàng nghìn lượt ghé thăm. Nhiều gia đình kéo nhau “đi coi xe – tiện xem nhạc”, vừa thưởng thức sự kiện văn hóa – giải trí, vừa khám phá công nghệ di chuyển xanh của tương lai.

Từ nửa đêm hôm trước, trên các hội nhóm đã bắt đầu rôm rả tìm “team đu Wonder”. “Không đi không về”, “Đi mấy giờ cho kịp ôm rào?”, “Ai có team Hòa Minzy không?” – những cuộc trò chuyện sôi nổi, náo nhiệt và đầy háo hức đang dần định hình một thứ “văn hóa Wonder” rất riêng: không chỉ là nghe nhạc, mà còn là sống trọn từng khoảnh khắc – từ lúc mặt trời chưa mọc đến khi âm nhạc bùng nổ cả bầu trời đêm.

Snake, (S)TRONG Trọng Hiếu chở J Balvin đi thăm Hà Nội

Trong lúc chờ đếm ngược đến giờ diễn ra đại nhạc hội, “anh trai” (S)TRONG Trọng Hiếu đã kịp vào vai một hướng dẫn viên du lịch, đạp xe xích lô, chở J Balvin và tlinh đi dạo phố phường Hà Nội một vòng.

J Balvin chill chill phố phường Hà Nội trên xích lô. Ảnh: FBNV

J Balvin nhanh chóng khoe ảnh check in khu vực cà phê đường tàu, Nhà thờ Lớn Hà Nội, Bờ Hồ cũng như một số địa điểm của thủ đô. Nghệ sĩ ấn tượng với văn hóa bản địa cũng như bầu không khí người dân Việt Nam mừng Quốc khánh 2-9, đi đâu cũng cờ đỏ sao vàng.

Trên trang cá nhân, anh viết: “Ngày đầu tiên ở Việt Nam. Sẵn sàng cho buổi diễn reggaeton đầu tiên trong lịch sử ở đây”.

Nam ca sĩ thưởng thức cà phê Việt Nam. Ảnh: FBNV

Còn “ông bạn” Snake đã kịp đi cắt tóc và chill chill phố phường Hà Nội trước đó. Anh sẽ có một set diễn dài 75 phút bùng nổ tại 8Wonder.

Còn hơn 7 tiếng nữa, đại nhạc hội quy tụ dàn siêu sao đình đám khắp năm châu với những siêu hit sẽ cất lên mừng Quốc khánh tưng bừng và đặc biệt ở cửa ngõ thủ đô.

Đại nhạc hội 8Wonder 2025: Moments of Wonder quy tụ dàn sao “đỉnh nóc kịch trần” từ khắp năm châu gồm DJ Snake (châu Âu), J Balvin (Mỹ Latin), The Kid LAROI (Úc) và DPR IAN (Hàn Quốc) cùng những nghệ sĩ đang hot của V-pop như Soobin, Hòa Minzy, tlinh, (S)TRONG Trọng Hiếu.

Diễn ra từ 17 giờ 45 ngày 23-8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia - trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, vượt ra khỏi khuôn khổ đại nhạc hội chào mừng Quốc khánh 2-9, Moments of Wonder do tập đoàn Vingroup tổ chức trở thành biểu tượng cho khát vọng văn hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Đây là chương tiếp theo trong hành trình xây dựng thương hiệu lễ hội giải trí hàng đầu khu vực do Việt Nam kiến tạo, sự kiện góp phần định hình bản sắc đương đại và khẳng định vị thế đất nước trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Trước đó 8Wonder thông tin đã bán sạch 50.680 vé, trở thành đại nhạc hội quốc tế do người Việt tổ chức và sản xuất, diễn ra tại Việt Nam có số lượng khán giả vào hàng kỷ lục.

8Wonder 2025 – Moments of Wonder do tập đoàn Vingroup tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank), chung tay kiến tạo những trải nghiệm văn hóa nghệ thuật giàu cảm xúc. VietinBank là ngân hàng thương mại quốc gia Việt Nam, đóng vai trò trụ cột, chủ lực của nền kinh tế, đồng hành và phụng sự cho sự phát triển của đất nước, mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng, cổ đông, người lao động, đối tác và cộng đồng. VietinBank đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn trở thành ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả, mạnh nhất và uy tín nhất Việt Nam, hàng đầu Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và uy tín cao trên thế giới.