Đêm nhạc lãng mạn Musical Journey

Khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm thành công nhất của 2 nhà soạn nhạc tiêu biểu của trường phái lãng mạn là Felix Mendelssohn và Francis Poulenc.

Đêm nhạc do nhạc trưởng Trần Nhật Minh dàn dựng và chỉ huy, cùng với sự góp mặt của 2 nghệ sĩ piano khách mời là Nguyễn Thùy Yên và Phạm Nguyễn Anh Vũ. Bản Overture The Hebrides được nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức Felix Mendelsohn viết vào năm 1830 sẽ mở đầu cho đêm nhạc Musical Journey.

Tiếp đó, dàn nhạc HBSO sẽ trình diễn các bản nhạc kinh điển như: bản Concerto for Two Pianos in D Minor của nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano tài năng Francis Poulenc mang màu sắc tươi sáng, nhịp điệu mạnh mẽ với bản hòa âm đẹp và mới lạ; Symphony No. 4 Italian in A Major, một trong những bản nhạc vui tươi và được xem là tiêu biểu nhất của Mendelssohn, được ông viết trong chuyến ghé thăm nước Ý và hoàn tất vào năm 1831.

THÚY BÌNH