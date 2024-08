Đến rạp phim xem ca nhạc, thi đấu thể thao

Đó là sự ra đời của ICECON Việt Nam (thuộc CJ CGV Việt Nam) nhằm mở rộng không gian giải trí, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán giả.

4 mảng nội dung mới sẽ xuất hiện tại rạp chiếu phim. Ảnh: CGV

ICECON sẽ triển khai 4 danh mục trải nghiệm giải trí mới cho khán giả gồm: Stage (Trình diễn), Play (Trực tuyến), Channel (Chuyển hóa) và Library (Bách khoa).

Trong đó, với Stage - Trình diễn các bộ phim tài liệu âm nhạc thành công thời gian qua của những nghệ sĩ hàng đầu như: Taylor Swift|The Eras Tour, BTS Yet to Come in Cinemas, Blackpink world tour [born pink] in cinemas… ICECON sẽ mang đến những concert chiếu rạp đặc sắc của các ngôi sao hàng đầu thế giới và các màn trình diễn ấn tượng của nghệ sĩ Việt Nam đến với khán giả.

Một số loại hình sân khấu khác như: hài kịch, nhạc kịch… cũng có thể được xem ngay tại rạp chiếu phim.

Blackpink world tour [born pink] in cinemas tiếp tục mang các nghệ sĩ thần tượng đến gần hơn với khán giả. Ảnh: CGV

Play – Trực tuyến biến rạp chiếu phim thành một sân vận động thực thụ, nơi khán giả có thể hòa mình vào không khí sôi động của các trận đấu thể thao và giải đấu e-sports.

Hạng mục Channel – Chuyển hóa cũng là một điểm khá mới mẻ. Việc chuyển hóa nội dung từ các nền tảng khác, trở thành một phiên bản chiếu rạp, nơi mọi người có thể đến xem và chia sẻ với nhau hứa hẹn là nơi hội tụ của các chương trình truyền hình thực tế, game tương tác…

Riêng hạng mục Library (Bách khoa) được xem là “trải nghiệm tri thức” mới cho khán giả thông qua những buổi triễn lãm, tìm hiểu về những kiến thức đa dạng với những buổi workshop, hay đào tạo lớp măng non với chương trình hướng nghiệp…

HẢI DUY