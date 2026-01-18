Đi bộ gây quỹ hơn 1,6 tỷ đồng chăm lo Tết cho người yếu thế

Sáng 18-1, tại Sân vận động Gia Định (TPHCM), Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh tổ chức chương trình đi bộ đồng hành với chủ đề “Bước chân nghĩa tình – Gắn kết yêu thương”, thu hút hàng ngàn người dân, cán bộ, đoàn viên tham gia.

Người dân phường Bình Thạnh tham gia chương trình đi bộ góp tết đến người yếu thế

Chương trình nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026), đồng thời vận động nguồn lực chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị tại chương trình đi bộ

Kết quả, hơn 40 đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ hơn 750 triệu đồng. Bên cạnh đó, 53 khu dân cư trên địa bàn cũng đóng góp thêm 925 triệu đồng. Tổng số tiền vận động được là hơn 1,6 tỷ đồng.

Bí thư Đảng ủy phường Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất trao thư cảm ơn đến các đơn vị ủng hộ chương trình

Chương trình nhận được sự đóng góp hơn 1,6 tỷ đồng

Phát biểu tại chương trình, bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh cho biết, đây không chỉ là hoạt động vận động Quỹ “Vì người nghèo”, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái, sống tích cực và có trách nhiệm với cộng đồng.

Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh phát biểu tại chương trình

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong năm 2025, phường đã trao hơn 2.400 suất quà Tết, 102 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, sửa chữa 1 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng kinh phí chăm lo hơn 1,5 tỷ đồng.

Chương trình đi bộ thu hút đông đảo người dân tham gia

Các đại biểu tham gia cuộc đi bộ

THÁI PHƯƠNG