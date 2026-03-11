Sức sống cơ sở

Ra mắt kênh “Du lịch phường Bình Tây” trên nền tảng số

SGGPO

Tối 11-3, UBND phường Bình Tây (TPHCM) tổ chức lễ ra mắt kênh TikTok “Du lịch phường Bình Tây”, nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy hoạt động du lịch, thương mại trên nền tảng số.

Kênh TikTok “Du lịch phường Bình Tây” tập trung giới thiệu những giá trị nổi bật của địa phương như kiến trúc và lịch sử chợ Bình Tây, các công trình tín ngưỡng – tôn giáo như đình Bình Tiên, đình Bình Tây, cùng những nét đặc sắc về văn hóa, ẩm thực và đời sống người dân.

cfc447a0ec2962773b38.jpg
UBND phường Bình Tây ra mắt kênh TikTok “Du lịch phường Bình Tây” vào tối 11-3. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Kênh hướng đến mục tiêu giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận thông tin du lịch, trải nghiệm các điểm đến đặc trưng của địa phương thông qua mạng xã hội.

Bên cạnh đó, kênh cũng góp phần quảng bá các sản phẩm đặc trưng, hàng Việt Nam chất lượng cao và hỗ trợ các hộ kinh doanh, thương nhân mở rộng thị trường.

474b6502ce8b40d5199a.jpg
Các đại biểu và người dân dùng điện thoại di động quét mã QR để đăng ký theo dõi kênh TikTok “Du lịch phường Bình Tây”. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Ông Nguyễn Quốc Dương, Chủ tịch UBND phường Bình Tây cho biết, để thúc đẩy du lịch và hỗ trợ tiểu thương trong bối cảnh chuyển đổi số, chính quyền địa phương chính thức triển khai kênh truyền thông trên nền tảng TikTok.

“Kênh này không chỉ nhằm quảng bá ngôi chợ sỉ truyền thống Bình Tây mà còn tham vọng hỗ trợ gần 5.000 doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận lượng khách hàng khổng lồ trên Internet”, ông Nguyễn Quốc Dương nói.

Việc ra mắt kênh truyền thông số này được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối hiệu quả, đưa hình ảnh du lịch phường Bình Tây đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước, góp phần xây dựng hình ảnh địa phương năng động, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa.

Tin liên quan
ĐÌNH DƯ

Từ khóa

UBND phường Bình Tây TPHCM ra mắt kênh TikTok Du lịch phường Bình Tây hình ảnh địa phương thúc đẩy hoạt động du lịch thương mại trên nền tảng số

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn