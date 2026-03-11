Ra mắt kênh “Du lịch phường Bình Tây” trên nền tảng số

Tối 11-3, UBND phường Bình Tây (TPHCM) tổ chức lễ ra mắt kênh TikTok “Du lịch phường Bình Tây”, nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy hoạt động du lịch, thương mại trên nền tảng số.

Kênh TikTok “Du lịch phường Bình Tây” tập trung giới thiệu những giá trị nổi bật của địa phương như kiến trúc và lịch sử chợ Bình Tây, các công trình tín ngưỡng – tôn giáo như đình Bình Tiên, đình Bình Tây, cùng những nét đặc sắc về văn hóa, ẩm thực và đời sống người dân.

UBND phường Bình Tây ra mắt kênh TikTok “Du lịch phường Bình Tây” vào tối 11-3. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Kênh hướng đến mục tiêu giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận thông tin du lịch, trải nghiệm các điểm đến đặc trưng của địa phương thông qua mạng xã hội.

Bên cạnh đó, kênh cũng góp phần quảng bá các sản phẩm đặc trưng, hàng Việt Nam chất lượng cao và hỗ trợ các hộ kinh doanh, thương nhân mở rộng thị trường.

Các đại biểu và người dân dùng điện thoại di động quét mã QR để đăng ký theo dõi kênh TikTok “Du lịch phường Bình Tây”. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Ông Nguyễn Quốc Dương, Chủ tịch UBND phường Bình Tây cho biết, để thúc đẩy du lịch và hỗ trợ tiểu thương trong bối cảnh chuyển đổi số, chính quyền địa phương chính thức triển khai kênh truyền thông trên nền tảng TikTok.

“Kênh này không chỉ nhằm quảng bá ngôi chợ sỉ truyền thống Bình Tây mà còn tham vọng hỗ trợ gần 5.000 doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận lượng khách hàng khổng lồ trên Internet”, ông Nguyễn Quốc Dương nói.

Việc ra mắt kênh truyền thông số này được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối hiệu quả, đưa hình ảnh du lịch phường Bình Tây đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước, góp phần xây dựng hình ảnh địa phương năng động, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa.

ĐÌNH DƯ