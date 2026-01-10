“Điểm chạm” giữa chính quyền với người dân

Khi trạm y tế (TYT) phường được tổ chức lại, nâng cao năng lực chuyên môn, thực hiện nhiều kỹ thuật cao hơn, lại gần nhà, nên ông Vinh tin tưởng đến khám, khỏi phải đi xa, lên tuyến trên.

Gần trưa, sau khi trải qua các bước từ khám sàng lọc, siêu âm, được bác sĩ Trạm Y tế phường Phú Lợi (TPHCM) tư vấn và kê đơn thuốc điều trị triệu chứng đau vai gáy, khớp chân, ông Nguyễn Văn Vinh (50 tuổi) yên tâm ra về. Ông Vinh bị đau nhức vai gáy từ lâu nhưng ngại đến bệnh viện khám vì nhà ở xa, lại lo chi phí cao. Khi trạm y tế (TYT) phường được tổ chức lại, nâng cao năng lực chuyên môn, thực hiện nhiều kỹ thuật cao hơn, lại gần nhà, nên ông Vinh tin tưởng đến khám, khỏi phải đi xa, lên tuyến trên.

Không riêng ông Vinh, từ ngày 1-1-2026, người dân TPHCM thuận tiện hơn trong tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương, khi TYT được phân cấp về trực thuộc UBND cấp xã. Việc tổ chức lại TYT với đầy đủ các phòng chức năng, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh đã đưa TYT trở thành “điểm chạm” y tế đầu tiên cho người dân.

Song song đó, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công cấp xã cũng đi vào hoạt động với vai trò cung ứng các dịch vụ gắn với an sinh, đời sống, nhu cầu dân sinh hàng ngày của người dân. Trước đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã đã tạo dấu ấn rõ rệt trong phục vụ người dân, doanh nghiệp. Những thay đổi rõ nét trong vận hành chính quyền địa phương đã hình thành những “điểm chạm” gần gũi, trực tiếp và thường xuyên hơn với đời sống hàng ngày của cộng đồng.

Khi “điểm chạm” đến gần dân hơn, yêu cầu đối với cấp cơ sở cũng cao hơn. Trong các cuộc làm việc gần đây, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã khẳng định, thành phố sẽ phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho cơ sở. Thành phố giữ vai trò kiến tạo, giám sát để những nội dung phân cấp, ủy quyền được thực hiện hiệu quả, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp.

Từ hành chính công đến dịch vụ công, từ giải quyết hồ sơ đến chăm lo y tế, an sinh tại cơ sở, TPHCM đang từng bước hình thành những “điểm chạm” gần gũi, trực tiếp và thường xuyên hơn giữa chính quyền với người dân. Khi người dân có thể “chạm” đến nhiều dịch vụ ngay tại địa bàn cư trú, cũng là lúc chính quyền đã “chạm” đến kết quả của quá trình cải cách, đúng với phương châm của nền hành chính phục vụ, gần dân, hiểu dân, lấy người dân làm trung tâm của mọi quyết sách.

