Xã Bàu Bàng (TPHCM) thành lập trung tâm cung ứng dịch vụ công và trạm y tế xã

Tại buổi lễ, UBND xã Bàu Bàng đã công bố quyết định thành lập Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Bàu Bàng. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, con dấu riêng do ngân sách nhà nước bảo đảm, thuộc UBND xã Bàu Bàng.

Đơn vị chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ theo từng lĩnh vực của các sở, ban, ngành thuộc UBND TPHCM.

Lãnh đạo xã Bàu Bàng trao quyết định thành lập Trung tâm cung ứng dịch vụ công

Trung tâm có chức năng cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trên địa bàn xã quản lý theo quy định pháp luật hiện hành gồm: Văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, đô thị, khuyến nông, khuyến công, quản lý chợ… và các dịch vụ khác theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Chiều cùng ngày, UBND xã Bàu Bàng tiếp tục tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trạm y tế trực thuộc UBND xã Bàu Bàng.

Tương tự, trạm y tế là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, con dấu riêng do ngân sách nhà nước bảo đảm trực thuộc UBND xã Bàu Bàng. Đơn vị chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của sở y tế và các đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo xã Bàu Bàng trao quyết định thành lập trạm y tế xã

Trạm y tế xã Bàu Bàng có chức năng cung cấp, thực hiện dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật thuộc các lĩnh vực: phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, quản lý, nâng cao sức khỏe cộng đồng; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; bảo trợ xã hội, dân số; an toàn thực phẩm; được, thiết bị y tế và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định thành lập Trung tâm cung ứng dịch vụ công và trạm y tế xã có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2026.

TÂM TRANG