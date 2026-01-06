TPHCM: Nhiều đổi mới ở trạm y tế địa phương

Ngay từ những ngày đầu năm mới, các xã, phường trên địa bàn TPHCM đồng loạt đưa vào vận hành các trạm y tế địa phương theo mô hình mới và lập tức bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Tại các trạm y tế, đội ngũ y bác sĩ không chỉ thực hiện các dịch vụ chuyên môn như khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và xử lý sơ cấp cứu tuyến cơ sở, mà còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ như: quản lý và nâng cao sức khỏe cộng đồng; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em và người cao tuổi; chăm sóc người khuyết tật và bảo trợ xã hội…
Ghi nhận tại các trạm y tế cho thấy, trong những ngày đầu vận hành, lượng người dân đến khám, điều trị và tư vấn sức khỏe tăng cao. Nhiều người dân khi đến khám tại các trạm y tế địa phương cho biết rất hài lòng với sự tận tình của đội ngũ y tế, cơ sở vật chất khang trang, có sự thay đổi rõ nét từ việc củng cố y tế tuyến cơ sở.