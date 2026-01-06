TPHCM: Nhiều đổi mới ở trạm y tế địa phương

Sức sống cơ sở

Ngay từ những ngày đầu năm mới, các xã, phường trên địa bàn TPHCM đồng loạt đưa vào vận hành các trạm y tế địa phương theo mô hình mới và lập tức bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Nhiều xã, phường của TPHCM công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm nhân sự của trạm y tế

Tại các trạm y tế, đội ngũ y bác sĩ không chỉ thực hiện các dịch vụ chuyên môn như khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và xử lý sơ cấp cứu tuyến cơ sở, mà còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ như: quản lý và nâng cao sức khỏe cộng đồng; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em và người cao tuổi; chăm sóc người khuyết tật và bảo trợ xã hội…

Ghi nhận tại các trạm y tế cho thấy, trong những ngày đầu vận hành, lượng người dân đến khám, điều trị và tư vấn sức khỏe tăng cao. Nhiều người dân khi đến khám tại các trạm y tế địa phương cho biết rất hài lòng với sự tận tình của đội ngũ y tế, cơ sở vật chất khang trang, có sự thay đổi rõ nét từ việc củng cố y tế tuyến cơ sở.

Trạm Y tế phường Tân Định đặt tại số 2 đường Đặng Tất, được đưa vào sử dụng từ ngày 5-1
Cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp của Trạm Y tế phường Phú Lợi với 25 phòng chức năng, tổng diện tích 1.000m2
Tranh thủ sắp xếp công việc gia đình, bà Lâm Ngọc Phương (khu phố Phú Lợi 5) đến trạm y tế để tìm hiểu thông tin điều trị bệnh thận cho mẹ già 83 tuổi
Bác sĩ Võ Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Phú Lợi, cho biết trạm vừa chính thức vận hành theo mô hình mới từ ngày 5-1. Trong hai ngày đầu hoạt động, số lượt người dân đến khám, điều trị và tư vấn sức khỏe tăng cao, trung bình khoảng hơn 50 lượt mỗi ngày
Ông Nguyễn Phước Vĩnh, ngụ tại phường Tây Nam đến khám bệnh vì đau nhức khớp gối, thoái hóa đốt sống cổ
Bà Trần Kun và bà Nguyễn Hồng Phúc đến Trạm y tế phường Phú Lợi để được các y, bác sĩ thăm khám, tư vấn sức khỏe
Vợ chồng anh Lê Hồng Linh (ngụ khu phố Phú Lợi 4) đưa con đến trạm y tế phường tiêm chủng vaccine
Trạm Y tế phường Bà Rịa đi vào hoạt động đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong chăm sóc sức khỏe ban đầu
Chiều 6-1, người dân đến khám bệnh tại Trạm y tế phường Bà Rịa khá đông
Y - bác sĩ Trạm y tế phường Bà Rịa thăm khám bệnh cho người cao tuổi, chiều 6-1
Sự hài lòng của người dân trước sự tận tình của đội ngũ y tế và cơ sở vật chất khang trang chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của việc củng cố y tế tuyến cơ sở
MẠNH THẮNG - TÂM TRANG - TRÚC GIANG - KHÁNH CHI

Trạm y tế xã phường trạm y tế phường xã quyết định thành lập trạm y tế chăm sóc sức khỏe y tế cơ sở trạm y tế

