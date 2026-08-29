Điện chia buồn Nhà vua Na Uy Harald V qua đời

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Espen Barth Eide.
Được tin Nhà vua Na Uy Harald V qua đời, ngày 28-8-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Hoàng hậu và Hoàng gia Vương quốc Na Uy; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Jonas Gahr Støre; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Quốc hội Masud Gharahkhani.
Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Espen Barth Eide.