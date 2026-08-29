Điện chia buồn Nhà vua Na Uy Harald V qua đời

Được tin Nhà vua Na Uy Harald V qua đời, ngày 28-8-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Hoàng hậu và Hoàng gia Vương quốc Na Uy; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Jonas Gahr Støre; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Quốc hội Masud Gharahkhani.