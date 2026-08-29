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Điện chia buồn Nhà vua Na Uy Harald V qua đời

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Được tin Nhà vua Na Uy Harald V qua đời, ngày 28-8-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Hoàng hậu và Hoàng gia Vương quốc Na Uy; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Jonas Gahr Støre; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Quốc hội Masud Gharahkhani.

Chân dung Nhà vua Na Uy Harald V. Ảnh: royalcourt.no
Chân dung Nhà vua Na Uy Harald V. Ảnh: royalcourt.no

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Espen Barth Eide.

TTXVN

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