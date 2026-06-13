Điện lực Gia Định: Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch

Công ty Điện lực Gia Định xin trân trọng thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch tuần từ 17/06/2026 đến 23/06/2026, cụ thể như sau:

+ Thứ tư 17/06/26: E1LBB - Mất điện một phần đường Quốc Lộ 13, Phường Thạnh Mỹ Tây. TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 14g00.

+ Thứ năm 18/06/26: I39BA; L39F8; M29HG030D - Mất điện một phần Cư Xá Thanh Đa (Khu I đường bao và lô 6 và 8), Phường Bình Quới; một phần đường Số 32, Phường An Nhơn; một phần đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông, TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 14g00.

+ Thứ sáu 19/06/26: I39BA; M29ID5 - Mất điện một phần đường Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây; một phần đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông, TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 14g00.

+ Thứ hai 22/06/26: I39BA; M29ID5 - Mất điện một phần đường Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây; một phần đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông, TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 14g00.

+ Thứ ba 23/06/26: I39BA; M29ID5 - Mất điện một phần đường Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây; một phần đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông, TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 14g00.