Công ty Điện lực Lâm Đồng hỗ trợ Đắk Lắk và Gia Lai khắc phục thiệt hại sau bão số 13

Ngày 18-11, Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, vừa hỗ trợ Công ty Điện lực Đắk Lắk 100 triệu đồng, hỗ trợ Công ty Điện lực Gia Lai 50 triệu đồng để khắc phục thiệt hại sau bão số 13.

Những ngày qua, ngành điện của tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai đã huy động toàn lực khôi phục lưới điện, đặc biệt tại các khu vực ngập sâu, thay thế công tơ và xử lý hư hỏng hạ thế. Hai công ty đã nhanh chóng khôi phục hoạt động của hệ thống điện, cấp điện trở lại cho nhân dân và doanh nghiệp, phục vụ sinh hoạt cũng như sản xuất kinh doanh.

3116249441624943035.jpg
Ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã trao hỗ trợ Công ty Điện lực Đắk Lắk

Sự hỗ trợ kịp thời từ đơn vị kết nghĩa thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tiếp thêm động lực để Công ty Điện lực Đắk Lắk và Công ty Điện lực Gia Lai sớm hoàn thành công tác khắc phục và ổn định cấp điện cho người dân.

2170261190637269257.jpg
Công ty Điện lực Lâm Đồng trao hỗ trợ Công ty Điện lực Gia Lai

Được biết, Đắk Lắk và Gia Lai là hai địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão lũ liên tục gần đây, nhất là cơn bão số 13.

ĐOÀN KIÊN

