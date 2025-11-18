Công ty Điện lực Lâm Đồng hỗ trợ Đắk Lắk và Gia Lai khắc phục thiệt hại sau bão số 13

Những ngày qua, ngành điện của tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai đã huy động toàn lực khôi phục lưới điện, đặc biệt tại các khu vực ngập sâu, thay thế công tơ và xử lý hư hỏng hạ thế. Hai công ty đã nhanh chóng khôi phục hoạt động của hệ thống điện, cấp điện trở lại cho nhân dân và doanh nghiệp, phục vụ sinh hoạt cũng như sản xuất kinh doanh.
Sự hỗ trợ kịp thời từ đơn vị kết nghĩa thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tiếp thêm động lực để Công ty Điện lực Đắk Lắk và Công ty Điện lực Gia Lai sớm hoàn thành công tác khắc phục và ổn định cấp điện cho người dân.
Được biết, Đắk Lắk và Gia Lai là hai địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão lũ liên tục gần đây, nhất là cơn bão số 13.