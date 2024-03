Điện lực TPHCM tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

Để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm nay, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Theo đó, tất cả các đơn vị thành viên đã đăng tải nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2024 với thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen” trên các màn hình, website, fanpage, Zalo... Vận động công nhân viên chức, người lao động tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

Cuộc thi tổ chức từ ngày 16-3-2024 – 31-3-2024 tại địa chỉ https://tietkiemnangluong.com.vn/. Thực hiện kết hợp tuyên truyền các nội dung về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường; logo và slogan về chiến dịch Giờ Trái đất 2024 tại trụ sở và các địa điểm giao dịch khách hàng. Trụ sở của Tổng công ty và các đơn vị thành viên sẽ tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 23-3-2024.

Tổng công ty cũng yêu cầu các đơn vị thành viên tích cực tuyên truyền vận động các cơ quan, doanh nghiệp, công nhân viên chức – người lao động và hộ gia đình thực hiện tắt đèn, tắt các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện hưởng ứng Giờ Trái đất.

Trung tâm Chăm sóc khách hàng tổ chức tuyên truyền về chiến dịch Giờ Trái đất 2024 trên Fanpage EVNHCMC, trang web và App Chăm sóc khách hàng. Nhắn tin qua Zalo, App CSKH cho tất cả khách hàng vào ngày 22-3-2024 để vận động khách hàng hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2024.

Trước đó, trong tháng 3, Đoàn thanh niên EVNHCMC đã triển khai thực hiện các hoạt động đồng hành, hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2024, như: Thành lập đội hình tuyên truyền viên tiết kiệm điện tại 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Triển khai thực hiện các công trình tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố; thực hiện các hoạt động như: Công trình thanh niên “Chung tay sử dụng năng lượng xanh; Công trình “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm”; Công trình “Nguồn sáng an toàn văn minh tiết kiệm vì an sinh xã hội”.

Công ty Điện lực Tân Thuận đã phối hợp với UBND quận 4 tổ chức triển khai “Đội hình tuyên truyền Tiết kiệm điện – Sống xanh” để tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện và hướng dẫn đăng ký phong trào Gia đình xanh, hướng dẫn cài đặt và sử dụng app CSKH EVNHCMC. Công ty Điện lực Gò Vấp cũng đã tổ chức thực hiện tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hiệu quả đến các Khu phố trưởng, Tổ trưởng dân phố và các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn và hướng dẫn cài đặt ứng dụng CSKH EVNHCMC.

Từ ngày 24-3-2024, Đoàn Thanh niên EVNHCMC phối hợp với Thành đoàn TPHCM tổ chức gian hàng triển lãm hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất tại Lễ hội Thanh niên Thành phố để tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng EVNHCMC CSKH; triển lãm tranh ảnh đẹp của đoàn viên thanh niên công nhân ngành điện trong tham gia công tác chuyên môn và các hoạt động an sinh xã hội. Ngày 23-3-2024, dự kiến gần 300 người lao động, đoàn viên thanh niên Tổng công ty sẽ tham gia giải chạy bộ “Bước chân xanh” và đêm sự kiện tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất do Thành đoàn tổ chức tại Công viên Sala – thành phố Thủ Đức.

Tại Việt Nam, chiến dịch Giờ Trái đất ngày càng được lan tỏa rộng rãi trên cả nước và trở thành một hoạt động thường niên về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường vào tháng 3 hàng năm. Từ việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đến nay, chiến dịch đã góp phần quan trọng, biến nhận thức của mỗi cá nhân thành hành động trong việc thực hành các hoạt động tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Theo ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, UBND TPHCM và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong tháng 3, EVNHCMC đã triển khai nhiều hoạt động để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024. Các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất đã lồng ghép với chương trình tiết kiệm điện của Thành phố theo chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Thông qua các hoạt động tuyên truyền cụ thể về hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, EVNHCMC mong muốn góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng xã hội, xem việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện là hoạt động thường xuyên, thành thói quen hàng ngày. Qua đó, đồng hành trách nhiệm cùng ngành điện Thành phố thực hiện tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

MINH ĐAN