Điêu khắc “nhẹ hóa” kim loại của Trần Việt Hưng

Tối 30-3, tại Hội Mỹ thuật TPHCM (218A Pasteur, phường Xuân Hòa, TPHCM), nhà điêu khắc Trần Việt Hưng khai mạc triển lãm cá nhân lần thứ hai mang tên “Ngẫm 2”, giới thiệu loạt tác phẩm điêu khắc kim loại và đá thực hiện trong thời gian gần đây. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 6-4, mở cửa tự do cho công chúng.

Tác phẩm trưng bày trong triển lãm

Tiếp nối mạch sáng tác từ triển lãm trước, “Ngẫm 2” cho thấy sự dịch chuyển rõ nét trong ngôn ngữ điêu khắc của Trần Việt Hưng: tiết giảm hình khối, làm nhẹ vật chất và mở rộng vai trò của khoảng không. Những chất liệu vốn nặng như sắt, đồng, inox qua xử lý của nghệ sĩ trở nên thanh thoát hơn, với nhiều cấu trúc mảnh, kéo dài, tạo cảm giác chuyển động.

Điểm đáng chú ý là cách nghệ sĩ chủ động giảm tải vật chất. Thay vì những khối tượng đặc, dày, nhiều tác phẩm chỉ còn lại vài đường kim loại uốn cong kết hợp với trụ đỡ tối giản. Phần còn lại được hoàn thiện bởi ánh sáng, không khí và khoảng trống xung quanh, khiến không gian trở thành một thành tố của tác phẩm.

Theo nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn, tác phẩm của Trần Việt Hưng là sự chắt lọc giữa hình khối và khoảng không. Điều này thể hiện rõ khi người xem di chuyển quanh tác phẩm, bởi tương quan giữa vật thể và không gian liên tục thay đổi, tạo nên nhiều lớp cảm nhận.

Một đặc điểm khác là xu hướng lệch trục trong bố cục. Nhiều tác phẩm không đặt trọng tâm vào sự cân bằng tuyệt đối mà tạo cảm giác nghiêng nhẹ, kéo dài theo một hướng, gợi chuyển động bồng bềnh. Tuy vậy, các cấu trúc vẫn được tính toán kỹ để bảo đảm ổn định, giúp chất liệu cứng mang dáng dấp mềm mại.

Trong bối cảnh điêu khắc đương đại thiên về quy mô lớn và tuyên ngôn mạnh, “Ngẫm 2” chọn cách tiếp cận lặng lẽ hơn. Không nhằm tạo choáng ngợp thị giác, triển lãm mở ra một không gian trầm, nơi kim loại và đá được xử lý theo hướng mềm và nhẹ hơn, gợi những chuyển động tinh tế của cảm xúc.

Nhà điêu khắc Trần Việt Hưng sinh năm 1968 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TPHCM, chuyên ngành điêu khắc, năm 1990. Ông tham gia nhiều triển lãm mỹ thuật, điêu khắc trong nước và quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada... Ông cũng là tác giả tượng đài Hồ Chí Minh - 1946 tại Cam Ranh, Khánh Hòa, khánh thành năm 2008.

