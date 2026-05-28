Chiều 28-5, Ban Tổ chức Festival Huế 2026 phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Huế khai mạc lễ hội Ẩm thực chay - Festival Huế 2026, tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, phường Thuận Hóa, TP Huế.

Đây là hoạt động kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 và hưởng ứng Festival Huế 2026.

Lễ hội diễn ra trong 2 ngày 28 và 29-5, quy tụ 56 gian hàng với khoảng 100 món ăn chay đến từ các khách sạn, nhà hàng, chùa trên địa bàn trong và ngoài TP Huế. Qua đó, tôn vinh giá trị ẩm thực chay truyền thống của Huế, đồng thời lan tỏa lối sống xanh, lành mạnh cùng tinh thần từ bi, nhân ái trong cộng đồng.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, lễ hội Ẩm thực chay - Festival Huế 2026 được tổ chức với quy mô mở rộng, quy tụ nhiều khách sạn, nhà hàng và chùa tham gia, góp phần kết nối cộng đồng bằng tinh thần sẻ chia, nhân ái và làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa - du lịch của Huế.

Toàn bộ nguồn kinh phí tài trợ và đóng góp tại lễ hội sẽ được sử dụng thực hiện các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế cho người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học và các đối tượng yếu thế trên địa bàn.

