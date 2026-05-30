Giữ gìn tính trung thực trong biểu diễn nghệ thuật

Phát biểu khai mạc, PGS-TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, khẳng định, giá trị cốt lõi của nghệ thuật biểu diễn chính là tài năng của nghệ sĩ được thăng hoa một cách trung thực nhất trước khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, đời sống nghệ thuật đang đối mặt với những hiện tượng tiêu cực cần được nhìn nhận thẳng thắn. Đó là sự thiếu trung thực trong biểu diễn như tình trạng "hát nhép", "nhạc nhép" đang làm xói mòn giá trị thực của nghệ thuật sân khấu; sự xuất hiện của nhiều ca khúc có ca từ dễ dãi, phản cảm, sa đà vào cái tôi đơn điệu và thiếu tính nghệ thuật. Đặc biệt, việc quá lạm dụng công nghệ AI trong sáng tác dẫn đến những sản phẩm thiếu cảm xúc chân thực, gây phản cảm cho người nghe… Đây là hiện tượng đáng báo động cần được chấn chỉnh kịp thời.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm chỉ rõ kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo đặt ra nhiều thách thức với người sáng tạo. Theo đồng chí Trần Thanh Lâm, tự do sáng tạo là quyền thiêng liêng nhưng tự do luôn phải gắn liền với trách nhiệm công dân và trách nhiệm nghề nghiệp. Mỗi tác phẩm nghệ thuật khi được lan tỏa, dù trong không gian thực hay môi trường mạng, đều có tác động sâu sắc đến nhận thức và tâm hồn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ. Vì vậy, người nghệ sĩ không chỉ cần tài năng để làm đẹp cho đời mà còn cần cái tâm trong sáng để định hướng thẩm mỹ cho công chúng. Uy tín của người nghệ sĩ phải được xây dựng bằng tài năng thật sự và sự ghi nhận bền lâu của nhân dân, chứ không phải bằng những hiệu ứng truyền thông ảo.

Nhiều ý kiến tại tọa đàm cũng nêu rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đối với thực trạng nêu trên; đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu để từng bước giải quyết, xử lý những vấn nạn trên. Trong đó, nhiều kiến nghị đề nghị cơ quan chức năng cần đưa ra những quy định, chế tài xử phạt đủ mạnh nhằm khắc phục tồn tại, thúc đẩy văn học nghệ thuật trở về đúng vai trò, vị trí và chức năng vốn có trong đời sống xã hội.

LAN NGỌC