Âm vang sóc Bom Bo

Những ngày cuối tháng 5, chúng tôi tìm về Khu di tích quốc gia Sóc Bom Bo, thuộc xã Bom Bo,TP Đồng Nai. Đây là địa danh gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của đồng bào dân tộc S’tiêng, nổi tiếng với hình ảnh giã gạo nuôi quân, được tái hiện qua ca khúc “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo” của nhạc sĩ Xuân Hồng.
Hiện nay, Khu di tích Sóc Bom Bo được đầu tư khang trang với nhiều hạng mục như nhà truyền thống, không gian văn hóa cồng chiêng, khu tái hiện đời sống đồng bào S’tiêng và các công trình phục vụ du lịch cộng đồng. Đây không chỉ là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách khi tìm hiểu văn hóa bản địa Đông Nam bộ.
Những năm gần đây, địa phương chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Các lễ hội cồng chiêng, trình diễn giã gạo, ẩm thực dân tộc được tổ chức thường xuyên, góp phần quảng bá hình ảnh Sóc Bom Bo đến du khách trong và ngoài nước.