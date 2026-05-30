Âm vang sóc Bom Bo

Những ngày cuối tháng 5, chúng tôi tìm về Khu di tích quốc gia Sóc Bom Bo, thuộc xã Bom Bo,TP Đồng Nai. Đây là địa danh gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của đồng bào dân tộc S’tiêng, nổi tiếng với hình ảnh giã gạo nuôi quân, được tái hiện qua ca khúc “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo” của nhạc sĩ Xuân Hồng.

Di tích lịch sử Quốc gia Sóc Bom Bo

Hiện nay, Khu di tích Sóc Bom Bo được đầu tư khang trang với nhiều hạng mục như nhà truyền thống, không gian văn hóa cồng chiêng, khu tái hiện đời sống đồng bào S’tiêng và các công trình phục vụ du lịch cộng đồng. Đây không chỉ là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách khi tìm hiểu văn hóa bản địa Đông Nam bộ.

Cối giã gạo bằng thân cây là sáng tạo của bà con Sóc Bom Bo để nuôi quân trong những tháng ngày kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Bộ cồng chiêng là di sản văn hóa thiêng liêng của đồng bào S'tiêng
Du khách từ TPHCM đến tham quan trải nghiệm tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Sóc Bom Bo
Nhạc khí độc đáo của người S’tiêng
Bộ đàn đá cổ có niên đại hàng ngàn năm được trưng bày tại khu di tích
Sinh viên ngành du lịch từ TPHCM đến tham quan, trải nghiệm văn hóa sóc Bom Bo
Cây nêu và bộ cồng chiêng trong văn hóa của người S'tiêng
Bộ đàn đá nặng 20 tấn, gồm 20 thanh đá khổng lồ xác lập kỷ lục Việt Nam
Du khách chiêm ngưỡng bộ đàn đá
Bộ cồng chiêng bằng đồng đỏ và thiếc, gồm 12 chiếc với tổng trọng lượng hơn 3,5 tấn
Du khách đến trải nghiệm
Bộ đàn đá 20 tấn cùng 2 bộ đàn đá phục chế được nghệ nhân Trương Đình Chiếu trao tặng
Bộ cồng chiêng là niềm tự hào của cộng đồng nơi đây

Những năm gần đây, địa phương chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Các lễ hội cồng chiêng, trình diễn giã gạo, ẩm thực dân tộc được tổ chức thường xuyên, góp phần quảng bá hình ảnh Sóc Bom Bo đến du khách trong và ngoài nước.

PHÚ NGÂN

Sóc Bom Bo Trương Đình Chiếu Đàn đá Đồng đỏ Cối giã gạo Cồng chiêng Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên Nhà truyền thống Kháng chiến chống Mỹ cứu nước

