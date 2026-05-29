Sơn Tùng M-TP và Tyga cùng đưa dấu ấn Việt vào âm nhạc

Tối 28-5, Sơn Tùng M-TP trình làng MV " Come my way". Đây dự án mang quy mô quốc tế khi anh hợp tác cùng Tyga, một rapper người Mỹ gốc Việt.

Rapper Tyga và Sơn Tùng M-TP hợp tác trong MV "Come my way". Ảnh: FBNS

Chỉ sau vài giờ lên sóng, MV đã có hàng triệu lượt xem trên YouTube, trở thành tâm điểm mạng xã hội. Màu sắc âm nhạc khác biệt cùng phần hình ảnh đậm tính biểu tượng văn hóa là những điểm cộng cho MV này.

Come my way là ca khúc tiếng Anh do Sơn Tùng M-TP và nhà sản xuất Marvey Muzique đồng sáng tác, phần lời có sự tham gia của Marvey Muzique, rapper Tyga. Nội dung Come my way xoay quanh hành trình theo đuổi tình yêu.

Ca khúc được xây dựng trên nền Afrobeats kết hợp hip-hop và pop đương đại, chất nhạc theo xu hướng quốc tế. Đặc biệt, sự xuất hiện của Tyga cũng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Rapper Tyga

MV Come my way được thực hiện bởi đạo diễn Phương Vũ, tổ đội AntiantiArt. Thay vì kể chuyện theo cách thông thường, sản phẩm sử dụng nhiều hình ảnh biểu tượng, lồng ghép các chất liệu văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại.

Chi tiết gây chú ý trong MV là hình ảnh chim lạc. Biểu tượng gắn với trống đồng Đông Sơn được đặt giữa không gian Los Angeles - trung tâm đô thị mang tính biểu tượng Mỹ.

Sơn Tùng M-TP mang chim lạc đến Los Angeles trong MV mới

Bên cạnh đó, biểu tượng mặt nạ lấy cảm hứng từ nghệ thuật dân gian múa Trò Xuân Phả (Thanh Hóa) trở thành hình ảnh trung tâm của chiến dịch khởi động dự án âm nhạc này.

MV còn lồng ghép nhiều lớp chất liệu văn hóa như họa tiết rồng thời Lý, hình tượng trâu ngọc, hình ảnh lễ hội đua bò An Giang, vũ đạo phát triển từ cảm hứng dân gian… Đặc biệt, hình ảnh di sản văn hóa thế giới Tràng An (Ninh Bình) cũng được Sơn Tùng đưa vào MV.

Hình ảnh trong MV của Sơn Tùng M-TP

Trước đó, năm 2019, Sơn Tùng M-TP từng kết hợp cùng rapper Snoop Dogg tung ca khúc Hãy trao cho anh và hát tiếng Việt. MV Come my way lần này, được xem là bước thử nghiệm tiếp theo của Sơn Tùng M-TP trong nỗ lực đưa thương hiệu cá nhân tiến ra thị trường toàn cầu. Anh chọn hát tiếng Anh, không ngại bước vào “sân chơi” với các tiêu chuẩn quốc tế.

Tin liên quan Sơn Tùng M-TP, Vũ, HIEUTHUHAI thắng lớn ở Bảng Xếp hạng chính thức tại Việt Nam

TIỂU TÂN