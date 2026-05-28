Di sản và chuyển đổi số: Cần xây dựng hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ

Phát biểu chào mừng hội thảo, PGS-TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TPHCM, cho rằng, chuyển đổi số không còn là xu hướng lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với lĩnh vực văn hóa và di sản, trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư...

Khách tham quan và trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, tháng 4-2026

GS-TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, nhận định, chuyển đổi số đang mở ra cơ hội lớn cho việc lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam. Theo ông, công nghệ hiện đại không chỉ hỗ trợ lưu trữ dữ liệu, hình ảnh, âm thanh hay các thực hành văn hóa truyền thống mà còn tạo điều kiện để kết nối di sản với giáo dục, du lịch và công nghiệp văn hóa, qua đó góp phần đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Tại hội thảo, nhiều tham luận tập trung phân tích các thách thức về hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực, quyền sở hữu dữ liệu và tính xác thực của di sản trong môi trường số. ThS Vũ Thị Thu Hương, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, cho rằng, chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản không đơn thuần là quá trình công nghệ mà còn là sự tái cấu trúc quyền lực dựa trên dữ liệu.

Theo bà, nghịch lý hiện nay là càng số hóa mạnh thì khả năng tiếp cận di sản càng mở rộng, nhưng việc kiểm soát ý nghĩa và giá trị nguyên bản của di sản lại có nguy cơ suy giảm nếu thiếu cơ chế quản trị dữ liệu hiệu quả.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu di sản đồng bộ, tăng cường liên kết giữa văn hóa, giáo dục, du lịch và công nghệ nhằm phát huy giá trị di sản trong nền kinh tế sáng tạo.

THIÊN BÌNH