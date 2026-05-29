Sân khấu thiếu nhi vào mùa

Các sân khấu kịch tại TPHCM đã xây dựng kịch bản, tổ chức thực hiện các tác phẩm sân khấu mới, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của hàng triệu khán giả nhỏ tuổi, trong hè 2026.

Điểm son Ngày xửa ngày xưa

Đến nay, chương trình Ngày xửa ngày xưa của Nhà hát kịch Idecaf (số 28 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn) vẫn là thương hiệu sân khấu thiếu nhi giữ được sức hút.

Điểm đặc biệt là với quãng thời gian hơn 25 năm thực hiện, chương trình Ngày xửa ngày xưa đã tạo nên những thế hệ khán giả kế thừa, rất nhiều phụ huynh hôm nay dẫn con, cháu đến xem chương trình cũng chính là những khán giả thiếu nhi của hơn 20 năm trước.

Chương trình Ngày xửa ngày xưa 37: Học viện phép thuật - Trùm cuối xuất hiện là tới công chiện! được đầu tư dàn dựng công phu, hoành tráng

Điểm hấp dẫn của Ngày xửa ngày xưa là cùng với các yếu tố tình tiết kịch tính, âm nhạc sôi động, phục trang lộng lẫy sắc màu, cảnh trí quy mô, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng hiện đại… thì nội dung cũng luôn thể hiện được nhiều vấn đề “nóng” của xã hội, bám sát thực tế cuộc sống, tâm lý và nhu cầu của khán giả trẻ, thanh thiếu niên, thiếu nhi.

Điển hình như trong chương trình dành cho mùa hè 2026 với tên gọi Ngày xửa ngày xưa 37: Học viện phép thuật - Trùm cuối xuất hiện là tới công chiện! Câu chuyện huyền ảo kể cho khán giả về vũ trụ cổ tích, nơi Đấng kiến tạo lập ra Học viện phép thuật và khối “Thiên thạch song bản” để duy trì sự cân bằng giữa hai phe Thiện và Ác. Ngày nọ, một biến cố xảy ra, trong quá trình tạo sinh, một cậu bé Búp bê bị lỗi hình dạng, tuy mang ngoại hình hung dữ nhưng lại có tâm hồn hiền lành, nhân hậu. Trong quá trình sống, học tập, rèn luyện và trưởng thành, Búp bê phải tự trải qua nhiều sự việc, biến cố... để nhận thức, hiểu hơn giá trị đích thực của điều hay lẽ phải, sự thiện lành, tâm hồn đẹp và ý nghĩa cao quý của lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng hy sinh... vì những điều tốt đẹp.

Sôi động nhưng nhiều trăn trở

Dù không có bề dày về sân khấu thiếu nhi như Nhà hát IDECAF, nhiều sân khấu khác tại TPHCM cũng đang tích cực chuẩn bị các tác phẩm phục vụ khán giả nhỏ tuổi trong dịp hè này.

Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B (số 5B Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa) bên cạnh tiếp tục các vở diễn quen thuộc thời gian qua, như: Cây bút thần, Biệt đội gà vịt, Bí mật rạp xiếc và chú ngựa thần, Náo động rừng cổ tích… cũng đang gấp rút hoàn thiện vở mới Gia đình thú cưng (tác giả Vương Huyền Cơ), dự kiến ra mắt vào giữa tháng 6-2026.

Sân khấu Ban Mai (số 36 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa) vừa giới thiệu vở nhạc kịch thiếu nhi Làng Sờ lay (tác giả và đạo diễn: Bảo Chu - Ban Mai), dự kiến sáng đèn đầu tháng 7 tại Nhà Thiếu nhi thành phố.

Sân khấu kịch Quốc Thảo hè này cũng đưa vào diễn vở mới Hội các bà tiên và nàng công chúa bướng bỉnh (tác giả - đạo diễn: Quốc Thảo).

Sân khấu mới (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông) vừa ra mắt vở nhạc kịch dành cho gia đình với tên gọi Con Rồng cháu Tiên (tác giả: Như Trúc, đạo diễn: Minh Nhật).

Giám đốc Nhà hát Idecaf Huỳnh Anh Tuấn cho biết: “Để duy trì được thương hiệu Ngày xửa ngày xưa, điều quan trọng nhất là phải luôn tự đổi mới. Như năm nay, chúng tôi không dùng mô-típ công chúa - hoàng tử như những năm trước mà thay bằng các yếu tố hiện đại. Hy vọng chương trình sẽ được các khán giả nhí đón nhận”.

Đặc biệt, theo thông tin từ nhạc sĩ Việt Anh, vào giữa tháng 7, vở nhạc kịch Dế Mèn ngoại truyện: Câu chuyện dưới tán cỏ dành cho thiếu nhi sẽ chính thức ra mắt. Đây là vở diễn dựa trên vở nhạc kịch Dế Mèn phiêu lưu ký theo phong cách kịch Broadway (thể loại kịch hiện đại kết hợp giữa diễn xuất, âm nhạc, vũ đạo và thiết kế sân khấu hoành tráng) do chính nhạc sĩ Việt Anh thực hiện trước đây.

Chia sẻ về những khó khăn trong làm kịch thiếu nhi hiện nay, NSND Mỹ Uyên, Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B, cho biết: “Cái khó lớn nhất là phải có kịch bản hay, nội dung phù hợp, câu chuyện giáo dục nhẹ nhàng, hướng các em đến cái đẹp chân - thiện - mỹ, yêu quý tình cảm gia đình, tình bạn bè, chung tay bảo vệ môi trường…”.

Trong khi đó, NSƯT Ca Lê Hồng lại nhấn mạnh cần có sự chú trọng trong chọn lọc, cân nhắc lời thoại… để vừa đáp ứng nhu cầu giải trí của các em vừa đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, giáo dục.

THÚY BÌNH