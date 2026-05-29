Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM trưng bày 77 tác phẩm đồ họa chuyên đề “Miền lưu dấu”

Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM đang tổ chức trưng bày chuyên đề Miền lưu dấu , giới thiệu 77 tác phẩm đồ họa chọn lọc từ bộ sưu tập của bảo tàng, mang đến hành trình nghệ thuật kết nối ký ức lịch sử, di sản văn hóa và nhịp sống đương đại.

Khách tham quan chuyên đề

Chuyên đề diễn ra tại tầng 2, nhà 2, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, số 97 đường Phó Đức Chính, phường Bến Thành, gồm 2 đợt: từ ngày 28-5 đến ngày 8-6 và từ ngày 30-6 đến ngày 23-7.

Miền lưu dấu quy tụ 77 tác phẩm đồ họa với nhiều chất liệu như khắc gỗ, khắc kẽm, thạch bản… Không gian trưng bày được thiết kế thành các chủ đề liên kết, tạo nên hành trình thị giác đi từ ký ức lịch sử, trải nghiệm văn hóa đến những tìm tòi nghệ thuật đương đại.

Mở đầu là chủ đề Những ký ức còn lại, giới thiệu các tác phẩm về lịch sử kháng chiến của các họa sĩ Lê Lam, Huỳnh Quốc Trọng, Trịnh Kim Vinh, Phạm Nguyên Cẩn… Qua mỗi tác phẩm, ký ức lịch sử được lưu giữ và truyền lại cho các thế hệ hôm nay.

Một số tác phẩm trưng bày trong chuyên đề

Ở chủ đề Những nơi đã đi qua, các nghệ sĩ Lê Thanh Trừ, Trần Nguyên Đán, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Phú Hậu, Trần Khánh Chương… lựa chọn kỹ thuật khắc gỗ để khắc họa những địa danh, phong tục và giá trị văn hóa đặc sắc của đất nước như chợ Bến Thành, Ngọ Môn Huế, phố cổ Hội An, Hồ Gươm, vịnh Hạ Long, chợ nổi miền Tây. Các tác phẩm thể hiện sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống và tư duy thẩm mỹ hiện đại, góp phần tôn vinh vẻ đẹp quê hương, đất nước.

Chủ đề Những không gian đang chuyển động giới thiệu các tác phẩm thạch bản của họa sĩ Lê Bá Đảng với 2 mảng đề tài nổi bật là Ngựa và Không gian. Thông qua kỹ thuật in chồng màu, xử lý sắc độ và bề mặt, các tác phẩm tạo nên những không gian giàu tính biểu cảm, chiều sâu và suy tưởng.

Khép lại hành trình là chủ đề Những ngày đang sống, nơi công chúng bắt gặp những hình ảnh bình dị của đời sống đương đại qua các tác phẩm như Biệt phố làng chài, Lò gạch Sa Đéc, Sau lũy tre làng, Các bà cụ têm trầu ngày hội, Làm bánh chưng, Ngày hội…

THIÊN BÌNH