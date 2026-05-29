Chương trình Chạm vào “Chuyện ngày xưa” đến với học sinh khiếm thị

Chiều 29-5, tại Nhà hát Trung tâm Phát thanh HTV (số 3, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, TPHCM) diễn ra chương trình Chạm vào “Chuyện ngày xưa”.

Học sinh Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu trải nghiệm sờ, chạm vào các mô hình sân khấu của câu chuyện "Sự tích trái thơm" tại chương trình. Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình do Đài Phát Thanh và Truyền hình TPHCM phối hợp Sunbox - đơn vị cố vấn chuyên môn về giải pháp tiếp cận nghệ thuật cho người khiếm thị, Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu cùng các đơn vị đồng hành, tổ chức.

Sự kiện đã chào đón 42 học sinh Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu tham gia trải nghiệm Chuyện ngày xưa – loạt chương trình kể chuyện cổ tích kinh điển dành cho thiếu nhi do Đài Truyền hình TPHCM (nay là Đài Phát Thanh và Truyền hình TPHCM) thực hiện.

Các tập Chuyện ngày xưa quen thuộc nay được làm mới với phiên bản mô tả hành động. Các em được nghe thêm phần mô tả về nhân vật, bối cảnh, hành động, màu sắc, không gian, để có thể hình dung và cảm nhận câu chuyện một cách rõ ràng hơn.

Ê kíp thực hiện chương trình Chạm vào “Chuyện ngày xưa” và khách mời cùng các diễn viên trẻ HTV. Ảnh: THÚY BÌNH

Tại chương trình, trong câu chuyện Sự tích trái thơm, các em được nghe giới thiệu, mô tả về hình dáng cũng như chất liệu của từng loại mô hình. Các diễn viên hóa thân thành những nhân vật trong câu chuyện, để khán giả nhỏ tuổi tiếp cận, dùng tay sờ, chạm; qua đó hình dung ra hình dáng nhân vật, cảm nhận rõ hơn vẻ ngoài đặc trưng và tính cách nhân vật...

Các em khiếm thị chạm vào đôi cánh chim do diễn viên HTV hóa trang. Ảnh: THÚY BÌNH

Việc nâng cấp Chuyện ngày xưa thành phiên bản có thuyết minh âm thanh dành cho khán giả khiếm thị là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, hiện thực hóa mong muốn mang thế giới cổ tích, những bài học giáo dục cuộc sống ý nghĩa đến với mọi trẻ em.

Các em học sinh Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu cùng "xem" và cảm nhận câu chuyện "Sự tích trái thơm". Ảnh: THÚY BÌNH

Sau chương trình Chạm vào “Chuyện ngày xưa”, kênh HTV3 sẽ lần lượt phát sóng 3 tập gồm: Sự tích trái thơm, Sự tích mặt trăng, Cây rìu vàng vào lúc 14 giờ 50 phút các ngày 30-5, 6-6 và 13-6.

Cùng với 3 tập phát sóng trên, các tập Nàng công chúa và bầy thiên nga, Đôi giày đỏ cũng sẽ có mặt trên ứng dụng HTVm để khán giả có thể theo dõi bất cứ lúc nào.

THÚY BÌNH