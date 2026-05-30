Chuyển đổi số thư viện: Phát huy hiệu quả tài nguyên tri thức số

TS Thái Thu Hoài, Phó Trưởng khoa Thư viện và Xuất bản (Trường ĐH Văn hóa TPHCM), phát biểu đề dẫn tại hội thảo

Phát biểu đề dẫn, TS Thái Thu Hoài, Phó Trưởng khoa Thư viện và Xuất bản (Trường ĐH Văn hóa TPHCM), cho biết, hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn khoa học để các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu viên và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thư viện, xuất bản và công nghệ cùng trao đổi, phân tích và làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình chuyển đổi số thư viện hiện nay.

Theo PGS-TS Nguyễn Thế Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TPHCM, phát triển thư viện số không đơn thuần là số hóa tài liệu hay đầu tư công nghệ, mà là quá trình đổi mới toàn diện về quản trị, tổ chức nguồn tin và phương thức phục vụ người sử dụng thư viện.

ThS Vĩnh Quốc Bảo, Phó Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM mang đến mô hình chuyển đổi số phù hợp cho hệ thống thư viện công cộng của TPHCM trong bối cảnh mới. Theo ông, đây là cơ hội để tái cấu trúc hoàn toàn hệ thống thư viện công cộng theo hướng hiện đại và hiệu quả hơn.

“Nếu được triển khai đúng cách, mô hình mới sẽ cho phép người dân tại bất kỳ phường, xã nào thuộc TPHCM mới đều có thể tiếp cận kho tài nguyên tri thức đồng đều như nhau, chỉ cần một thẻ thư viện số và một thiết bị có kết nối internet”, ThS Vĩnh Quốc Bảo nhấn mạnh.

Tại hội thảo cũng giới thiệu mô hình thư viện số dùng chung - Thư viện số Việt Nam (ViLIB). Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Nhà sáng lập ViLIB, mô hình thư viện số dùng chung mà ViLIB đang triển khai hướng tới khả năng kết nối nhiều thư viện, hỗ trợ khai thác tài nguyên số hợp pháp, mở rộng tiếp cận tri thức, đồng thời tạo điều kiện để nhà xuất bản, tác giả và chủ sở hữu quyền cùng tham gia vào hệ sinh thái tri thức số.

