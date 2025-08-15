Điều trị thành công ca vô sinh nam do nguyên nhân hiếm gặp

Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa điều trị thành công một trường hợp vô sinh do khối u tuyến yên, mang đến hạnh phúc cho một gia đình trẻ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Shutterstock

Ngày 15-8, theo thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, gia đình bệnh nhân T. (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) vừa đón tin vui khi người vợ mang thai tự nhiên sau 3 năm chạy chữa.

Quá trình thăm khám tại Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, các bác sĩ phát hiện anh T. có lượng prolactin trong máu tăng cao bất thường. Hình ảnh MRI cho thấy một khối u tuyến yên nhỏ. Bệnh nhân được chẩn đoán bị vô sinh do u tuyến yên tăng tiết prolactin.

Bác sĩ Khoa Ngoại thận - Tiết niệu thăm khám và tư vấn cho người bệnh

Đây là một nguyên nhân vô sinh hiếm gặp nhưng có thể điều trị. Thay vì phẫu thuật, các bác sĩ đã lựa chọn điều trị nội khoa bằng thuốc nhằm ức chế prolactin, kiên trì theo dõi sát sao tiến triển.

Sau 2 tháng, nồng độ prolactin của anh T. trở về bình thường, chức năng sinh lý cải thiện rõ rệt, chất lượng tinh trùng phục hồi. Mới đây, vợ của anh T. đã mang thai tự nhiên sau hành trình áp lực và đầy lo lắng.

Theo ThS-BS Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đây là ca bệnh đặc biệt vì nguyên nhân nằm ở tuyến yên, vị trí ít được nghĩ đến trong vô sinh nam.

“Chúng tôi áp dụng quy trình chẩn đoán bài bản và phác đồ cá thể hóa, giúp người bệnh tránh được phẫu thuật không cần thiết, phục hồi chức năng sinh lý và khả năng sinh sản chỉ sau thời gian ngắn”, BS chia sẻ.

Vô sinh là tình trạng một cặp vợ chồng không thể thụ thai sau 1 năm quan hệ tình dục đều đặn (2 - 3 lần/tuần) mà không sử dụng biện pháp tránh thai. Đây là vấn đề sức khỏe sinh sản đáng báo động, ảnh hưởng đến khoảng 15% cặp vợ chồng trên toàn cầu.

Nguyên nhân vô sinh có thể đến từ cả nam và nữ. Ở nam giới, các nguyên nhân gây vô sinh rất đa dạng như yếu tố tinh trùng, tắc nghẽn ống dẫn tinh, rối loạn nội tiết tố.

Do đó, việc chẩn đoán và điều trị vô sinh cần có sự tham gia của cả hai vợ chồng, với sự chú trọng đặc biệt đến yếu tố nam giới.

Để phòng tránh và điều trị vô sinh nam, bác sĩ khuyến cáo: Khám sức khỏe định kỳ: Nam giới nên đi khám sức khỏe tổng quát và sức khỏe sinh sản định kỳ, đặc biệt khi gặp khó khăn trong việc có con. Chế độ sinh hoạt lành mạnh: Duy trì lối sống khoa học, ăn uống đủ chất, tập thể dục thường xuyên, tránh hút thuốc lá hay uống rượu bia quá mức. Không tự ý dùng thuốc: Không tự ý sử dụng các loại thuốc, thực phẩm chức năng được quảng cáo là tăng cường sinh lực mà không có sự chỉ định của bác sĩ. Khi có các dấu hiệu bất thường như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, tinh hoàn nhỏ, cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và chẩn đoán chính xác.

GIAO LINH