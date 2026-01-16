Định hình tiêu chuẩn thành công mới của nhạc Việt

Thị trường nhạc Việt năm 2026 đang được kỳ vọng tiếp nối những bước chuyển mình, không dừng lại ở sự gia tăng về số lượng mà sẽ là sự thăng hoa vượt bậc về chất lượng so với năm 2025.

Lan tỏa mạnh mẽ

Năm 2025, khán giả trong nước chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có của các sự kiện âm nhạc quy mô. Hàng loạt chương trình tầm cỡ, đại nhạc hội, sự kiện biểu diễn quốc tế đình đám diễn ra, thể hiện sự đầu tư lớn, đẳng cấp. Không chỉ ở các tỉnh, thành lớn mà nhiều địa phương cũng tổ chức các sự kiện âm nhạc mang đậm bản sắc riêng, quảng bá giá trị văn hóa vùng miền.

Cùng với đó, sự lan tỏa mạnh mẽ của các chương trình âm nhạc truyền hình, các concert (buổi hòa nhạc) trực tiếp thu hút hàng chục ngàn người mỗi đêm phản ánh bức tranh nhạc Việt phát triển mạnh mẽ gắn với nhu cầu giải trí, tương tác ngày càng tăng.

Ca sĩ Trọng Hiếu và hàng trăm người hâm mộ tại concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Những Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Anh trai say hi, Em xinh say hi, Y-Concert, Hozo City Tết Fest, GenFest, 8Wonder Festival, School Fest… hình thành nên những “tọa độ” âm nhạc quen thuộc. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ còn khẳng định thương hiệu qua những dự án âm nhạc đặc biệt như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Soobin, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, DTAP, Vũ…

Năm 2025 còn ghi nhận các sự kiện như IFPI (Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế) ra mắt Bảng xếp hạng chính thức tại Việt Nam (The Official Vietnam Chart); Billboard Vietnam Official Launch tái khởi động Vietnam Hot 100 và Top Vietnamese Songs… góp phần định hình tiêu chuẩn thành công mới, nâng vị thế nhạc Việt và đưa nghệ sĩ Việt tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Những nền tảng này đã và đang tạo đà để nhạc Việt có thể bứt phá, phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong năm tới.

Thử thách phía trước

Từ những báo cáo điều tra xã hội học, những phân tích về thị trường nhạc Việt, PGS-TS Nguyễn Văn Thăng Long, Khoa Truyền thông và Thiết kế - Đại học RMIT Việt Nam, Trưởng nhóm Nghiên cứu Tổng quan ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam 2025-2026, phân tích: “Nhạc truyền thống trên toàn cầu đang ghi nhận sự tái khẳng định mạnh mẽ khi khán thính giả ngày càng quan tâm những hình thức biểu đạt văn hóa chân thực và câu chuyện âm nhạc đa dạng. Với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 4,56%, doanh thu nhạc truyền thống được dự báo sẽ đạt 52,3 tỷ USD vào năm 2030”. Điều này vừa là cơ hội vừa là thách thức cho các đơn vị tổ chức, các nghệ sĩ Việt Nam đang tích cực thực hiện các dự án âm nhạc, kể câu chuyện bản sắc Việt.

Nhạc sĩ Huy Tuấn khẳng định, việc các nghệ sĩ đang tăng cường đầu tư cho các dự án cá nhân sẽ góp phần tạo nên dấu ấn quan trọng cho thị trường âm nhạc 2026. Sự đầu tư không chỉ ở việc ra sản phẩm, tổ chức các đêm diễn, các nghệ sĩ còn tận dụng mạng xã hội, nội dung số để xây dựng hình ảnh, tăng khả năng truyền thông, kết nối các fandom (cộng đồng người hâm mộ), lan tỏa thương hiệu, tạo sự chuyên nghiệp cho thị trường biểu diễn.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của âm nhạc AI (sáng tác, biểu diễn) cũng được cho sẽ làm thay đổi mạnh mẽ thị trường âm nhạc. Ngay từ đầu năm 2026, khán giả đã “xôn xao” trước những sáng tạo của AI với nhạc tết, nhạc tình yêu… Bài toán về bản quyền liên quan đến AI cũng đã xuất hiện khi ca sĩ Hương My Bông khởi kiện ca sĩ Nguyên Vũ liên quan đến ca khúc Say một đời vì em - từng do AI thể hiện trên kênh Ken Quách.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Việc khán giả đang dần chấp nhận nhạc AI là một thách thức với nghệ sĩ sáng tác thực sự. Thu nhập, độ nhận diện sẽ ngày càng khó hơn. Đó vừa là thử thách, vừa là động lực để nghệ sĩ phải nỗ lực hơn nữa”.

Bức tranh âm nhạc mới năm 2026 đang vẽ nên những phác thảo đầu tiên, đầy rực rỡ nhưng ẩn chứa không ít thách thức. Để thực sự trở thành một ngành công nghiệp văn hóa chủ lực, thị trường âm nhạc Việt đòi hỏi sự chuyên nghiệp hóa toàn diện, chiến lược phát triển bền vững, và đặc biệt là việc xây dựng một bản sắc V-Pop riêng biệt, độc đáo.

“Năm 2026, âm nhạc Việt sẽ có các xu hướng chính, như: xu thế sử dụng chất liệu truyền thống và tinh thần yêu nước trong kỷ nguyên số; âm nhạc bản địa hóa đạt đẳng cấp thế giới; sáng tạo âm nhạc bằng AI; fandom góp phần quan trọng tái định hình thị trường âm nhạc; âm nhạc xanh; công nghiệp âm nhạc trở thành động lực phát triển cho một số địa phương…”, PGS-TS Nguyễn Văn Thăng Long, Trưởng nhóm Nghiên cứu Tổng quan ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam 2025-2026, nhận định

TIỂU TÂN