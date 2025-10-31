Kịch Pháp và âm nhạc truyền thống Việt Nam

Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức buổi biểu diễn kịch Pháp " Bulle" (tạm dịch: Bong bóng), vở do đạo diễn người Pháp Léo Barcet dàn dựng, với mong muốn mang đến cho khán giả một cuộc gặp gỡ độc đáo giữa kịch đương đại Pháp và âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Hằng và nghệ sĩ - đạo diễn người Pháp Léo Barcet

Bulle là tác phẩm nghệ thuật của Đoàn kịch Pháp Les Lions sous la Lune (tạm dịch: Những con sư tử dưới ánh trăng), được tổ chức biểu diễn tại Dancenter Vietnam (số 53, đường Nguyễn Đăng Giai, phường An Khánh, TPHCM), vào các tối ngày 1, 2-11 và 8, 9-11.

Bulle là vở kịch mang hơi hướng thể nghiệm, đầy chất thơ và triết lý, đến từ nước Pháp và được thổi một sức sống mới tại TPHCM nhờ vào sự kết hợp với âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Trên sân khấu chỉ có một người nghệ sĩ và một nữ nhạc công, một xô nước cùng tiếng đàn tranh. Từ im lặng, những chuyển động và lời nói dần xuất hiện, lúc nhẹ như hơi thở, lúc mạnh mẽ như những con sóng. Người nghệ sĩ trò chuyện với chính mình, với âm nhạc, với khán giả, và theo đuổi một hành trình: “phá vỡ chiếc bong bóng vô hình” của chính mình.

Thông qua nhiều ẩn dụ, khi là cánh rừng, khi là sa mạc, tác phẩm gợi cho người xem suy ngẫm về bản thể con người, nỗi sợ hãi và khát vọng…

Chọn đàn tranh để đưa vào vở kịch bởi với Léo Barcet, đàn tranh là một nhạc cụ vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, như tâm hồn người Việt. Sự kết hợp này không chỉ mang đến một sắc âm mới cho tác phẩm, mà còn là nỗ lực tạo nên cuộc đối thoại giữa hai nền văn hóa, tìm kiếm ngôn ngữ chung giữa âm nhạc và lời nói.

Khi mang Bulle đến TPHCM, Léo Barcet hợp tác với nữ nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Hằng. Ngọc Hằng tốt nghiệp Trường Múa TPHCM và Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, là người đã sáng lập và điều hành đoàn nghệ thuật Ngọc Việt tại TPHCM từ năm 2011. Cô là một nghệ sĩ toàn diện, vừa là vũ công, biên đạo và nhạc công, được biết đến như một nghệ sĩ đàn tranh xuất sắc, kết hợp tài tình giữa truyền thống và sáng tạo đương đại, mang đến một ngôn ngữ nghệ thuật tinh tế, vừa đậm bản sắc Việt, vừa giàu tính thể nghiệm quốc tế.

THÚY BÌNH