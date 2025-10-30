Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Liên hoan Âm nhạc và Nghệ thuật Quốc tế

Ông Phạm Minh Toàn, đại diện VCIDA, chia sẻ thông tin về liên hoan

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một liên hoan nghệ thuật quốc tế với quy mô Đông Nam Á, nhằm tạo sân chơi chuyên nghiệp cho các nghệ sĩ trẻ trong nước và khu vực, lan tỏa thông điệp “Khi nghệ thuật kết nối, thế giới bừng sáng”.

VIMAF 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 13-12 tại TPHCM. Thí sinh đăng ký từ 30-10 đến 30-11, thi đấu ở hai hạng mục: Âm nhạc (thanh nhạc, piano, guitar, trống, violin) và Vũ đạo (hip hop, ballet, múa đương đại, jazz, lyrical, múa hiện đại). Mỗi thí sinh hoặc nhóm được trình diễn một tiết mục, không giới hạn thể loại.

15 tiết mục xuất sắc nhất sẽ được chọn biểu diễn tại Đêm Gala VIMAF 2025, tổ chức tối 13-12 tại Nhà hát Capital Theatre (212 Lý Chính Thắng, phường Nhiêu Lộc, TPHCM).

Hội đồng giám khảo gồm nhiều nghệ sĩ, chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế như: nghệ sĩ piano Adam Gyorgy, chuyên gia âm nhạc Nicholas Keyworth, nhạc sĩ Thanh Bùi, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, nghệ sĩ violin Lê Minh Hiền, nhà sản xuất Nguyễn Hữu Phú (Kurrock)…

Ở lĩnh vực vũ đạo có biên đạo Alexander Tú (người Mỹ gốc Việt), Sabra Elise Johnson – Quán quân "So You Think You Can Dance" Mỹ mùa 3, nghệ sĩ Đỗ Hải Anh – Quán quân "Thử thách cùng bước nhảy" Việt Nam mùa 4…

Thạc sĩ thanh nhạc Bùi Triệu Yên cam kết hội đồng nghệ thuật sẽ làm việc công tâm, chuyên nghiệp, tôn trọng giá trị nghệ thuật đích thực

VIMAF không chỉ là một liên hoan nghệ thuật mà còn là bệ phóng - nơi các tài năng nghệ thuật trẻ được kết nối, truyền cảm hứng, và được trao cơ hội để biến đam mê thành sự nghiệp NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch VCIDA nhận định

Cơ cấu giải thưởng của VIMAF 2025 gồm: 2 Giải Vô địch - tôn vinh đỉnh cao nghệ thuật và sức ảnh hưởng sân khấu, Giải Vàng - ghi nhận kỹ thuật vượt trội và sáng tạo tinh tế, Giải Bạc - vinh danh chất lượng trình diễn và cảm xúc mạnh mẽ, Giải Đồng dành cho tài năng triển vọng.

Ngoài cuộc thi chính, VIMAF 2025 còn tổ chức chuỗi hoạt động bên lề như workshop cùng nghệ sĩ quốc tế, giao lưu văn hóa – nghệ thuật đương đại, tour khám phá văn hóa TPHCM.

Có mặt tại sự kiện công bố, kiện tướng Dancesport Khánh Thy chia sẻ: “VIMAF là bệ phóng đầy ý nghĩa cho các nghệ sĩ trẻ”. Cô cũng cho biết sẽ đăng ký cho hai con là bé Nguyễn Minh Cường (Sn 2015) và Anna Vương Diễm (SN 2018) tham dự lần lượt ở hạng mục vũ đạo và âm nhạc. Kiện tướng Dancesport Khánh Thy chia sẻ tại sự kiện

TIỂU TÂN