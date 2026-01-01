Dịp Tết Dương lịch 2026: Tuyến metro số 1 quá tải

Trong dịp Tết Dương lịch 2026, tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) ghi nhận lượng hành khách tăng cao, nhiều thời điểm rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt tại các ga trung tâm.

Riêng ngày cuối cùng của năm 2025, tuyến metro số 1 đã phục vụ 90.034 lượt hành khách di chuyển vào khu vực trung tâm TPHCM để tham gia các chương trình chào đón năm mới 2026. Khung giờ cao điểm tập trung sau thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, từ 0 giờ 30 đến 2 giờ sáng ngày 1-1-2026.

Ghi nhận của phóng viên trong ngày 1-1 tại nhiều nhà ga trên tuyến cho thấy tình trạng quá tải diễn ra khá rõ rệt. Tại ga trung tâm Bến Thành, lượng hành khách đổ về cùng lúc khiến sảnh ga, lối lên xuống và khu vực soát vé chật kín người. Khi tàu vừa cập ga, đông đảo hành khách đứng sát nhau chờ lên toa trong không khí ngột ngạt.

Hành khách xếp hàng chờ lên tàu tại ga Trung tâm Bến Thành- Ảnh: QUỐC HÙNG

Khu vực cổng soát vé trở thành “nút thắt” khi dòng người dồn ứ. Nhân viên nhà ga liên tục mở thêm làn kiểm soát, hướng dẫn hành khách xếp hàng, giữ trật tự và phân luồng di chuyển nhằm hạn chế ùn tắc. Nhiều thời điểm, lực lượng nhân viên phải đứng thành hàng để điều tiết dòng người, hỗ trợ người lớn tuổi và trẻ em, bảo đảm an toàn cho hành khách.

Hành khách kín các toa tàu metro số 1 - Ảnh: QUỐC HÙNG

Dù mệt mỏi, phần lớn hành khách vẫn kiên nhẫn chờ tàu. Anh Trần Ngọc Tài (ngụ phường Long Bình) cho biết metro là phương án thuận tiện nhất để người dân đi chơi trong dịp lễ, tết. “Đi metro nhanh gọn, không lo kẹt xe. Gọi xe công nghệ thì phải chờ rất lâu. Tôi mong metro có thể chạy muộn hơn, ít nhất đến 2 giờ sáng để người dân đi lại thoải mái hơn”, anh Tài chia sẻ.

Bãi giữ xe máy tại khu vực ga Trung tâm Bến Thành không còn chỗ tiếp nhận xe. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị TPHCM (HURC), trong thời gian cao điểm chào đón năm mới, đơn vị đã tăng cường nhân sự vận hành tại các nhà ga, tổ chức phân luồng, hướng dẫn hành khách và triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng thời, HURC tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức thanh toán không tiền mặt trên tàu, tại nhà ga và thông qua ứng dụng số, góp phần nâng cao trải nghiệm cho hành khách.

Hiện nay, tuyến metro số 1 phục vụ trung bình hơn 1,5 triệu lượt khách mỗi tháng, tương đương khoảng 52.000 lượt khách mỗi ngày. Vào các dịp lễ, Tết, lượng khách có thể vượt mốc 110.000 lượt/ngày.

QUỐC HÙNG