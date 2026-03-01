Từ ngày 2-3, thu phí 5 tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Bộ Xây dựng vừa cho biết, từ 22 giờ ngày 2-3, 5 tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Nhà nước đầu tư sẽ chính thức tổ chức thu phí sử dụng đường bộ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã yêu cầu các ban quản lý dự án 2, 7, Đường sắt và Thăng Long khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển khai thu phí đối với 5 dự án. Việc bàn giao quản lý, khai thác cho Cục Đường bộ Việt Nam được hoàn tất trong ngày 1-3 để đảm bảo vận hành đồng bộ ngay sau thời điểm bắt đầu thu phí.

5 tuyến đường cao tốc có tổng chiều dài hơn 300km, trong đó phía Bắc có 3 tuyến gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45 dài khoảng 63km; Quốc lộ 45 - Nghi Sơn dài gần 43km; Nghi Sơn - Diễn Châu dài khoảng 50km. Ở phía Nam có 2 tuyến gồm Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100km và Phan Thiết - Dầu Giây dài khoảng 99km.

Các dự án này đều được đầu tư bằng ngân sách nhà nước, đã đưa vào khai thác thời gian qua nhưng chưa tổ chức thu phí. Theo đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã được phê duyệt, thời gian thu phí dự kiến kéo dài 7 năm. Sau đó, cơ quan quản lý sẽ nghiên cứu phương án khai thác tiếp theo.

Về mức thu, 4 tuyến Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và Vĩnh Hảo – Phan Thiết áp dụng mức khởi điểm 900 đồng/km do mới khai thác với quy mô 4 làn xe, làn dừng khẩn cấp chưa liên tục, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Luật Đường bộ. Riêng tuyến Phan Thiết - Dầu Giây đạt đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật nên áp dụng mức khởi điểm 1.300 đồng/km.

Theo biểu phí, nhóm xe dưới 12 chỗ và xe tải dưới 2 tấn có mức thu từ khoảng 40.500 đồng đến 128.700 đồng tùy tuyến. Nhóm xe tải lớn và container 40 feet trở lên có mức phí cao nhất, dao động từ hơn 162.000 đồng đến gần 518.800 đồng.

Mức phí được tính theo từng nhóm phương tiện nhằm bảo đảm tương quan giữa chi phí khai thác, hoàn vốn đầu tư và khả năng chi trả của người sử dụng đường cao tốc.

MINH ANH