Đắk Lắk: Xe khách giường nằm bị cháy rụi trên đường tránh phía Đông

Tối 1-3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm trên đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột xảy ra vào tối cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, 19 giờ 50 cùng ngày, tài xế Phan Tấn Nguyên Kha (sinh năm 1982, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe khách giường nằm mang BKS 82B-004.45 của Nhà xe Thuận Phát (phường Kon Tum) đi từ phường Kon Tum vào TPHCM. Trên xe lúc này có 44 hành khách và 2 tài xế. Khi đi đến km6 đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột, đoạn xã Ea Knuêc (tỉnh Đắk Lắk) thì xe khách bất ngờ bốc cháy phía trước. Lúc này, tài xế nhanh chóng dừng xe, sơ tán toàn bộ hành khách xuống xe đồng thời tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau ngọn lửa nhanh chóng bao trùm chiếc xe.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chữa cháy, phân luồng giao thông.

Chiếc xe khách giường nằm bị cháy trơ khung trên đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột

Theo phòng CSGT, nguyên nhân ban đầu được xác định, thời điểm xe khách giường nằm đang lưu thông trên đường thì bị nổ lốp xe trước phía bên phụ. Thùng dầu của xe đã ma sát dưới nền đường tạo ra tia lửa, gây nên vụ cháy.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.

MAI CƯỜNG