Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sẽ chuyển giao sân bay Phù Cát về tỉnh Gia Lai quản lý

Trong chuyến làm việc, kiểm tra các công trình tại Quảng Ngãi, Gia Lai ngày 1-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra công trường thi công dự án đường cất hạ cánh số 2 và các hạng mục đồng bộ khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Tại hiện trường, Thủ tướng biểu dương tinh thần các đơn vị, địa phương và công nhân làm việc xuyên lễ, xuyên tết theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trường thi công tại sân bay Phù Cát

Thủ tướng đánh giá cao tinh thần tiên phong của tỉnh Gia Lai khi chủ động nhận làm chủ đầu tư hạ tầng cảng hàng không Phù Cát. Quá trình triển khai thi công, địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, nhà thầu, tăng cường kiểm tra, giám sát, phân cấp, phân quyền hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu thời gian tới địa phương và các đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát không để xảy ra tiêu cực tại dự án. Trong đó, cần đưa vào kiểm tra xem có vấn đề lợi ích nhóm tại dự án hay không, nhằm phòng ngừa các bất cập, vi phạm từ sớm…

Thủ tướng thăm hỏi, lì xì đầu năm cán bộ, công nhân tại công trường sân bay Phù Cát

Thủ tướng lì xì đầu năm cán bộ, công nhân tại công trường sân bay Phù Cát

Thủ tướng hoan nghênh người dân địa phương đã sẵn sàng nhường đất đai, công trình, nhà cửa để dự án có mặt bằng sớm triển khai, hỗ trợ công tác khai thác nguyên vật liệu phục vụ dự án.

Về tiến độ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị tiếp tục nỗ lực duy trì tinh thần thi công như vừa qua, sớm đưa dự án hoàn thành vượt mốc tiến độ đề ra 3 tháng (hoàn thành vào 30-6-2026 thay vì 30-9-2026).

Thủ tướng biểu dương, tặng quà cán bộ, công nhân tại công trường

Theo Thủ tướng, quản lý, khai thác sân bay cần phân cấp theo nguyên tắc “ai làm tốt nhất thì giao” để sân bay gắn liền với thực tiễn đời sống, sản xuất, kinh tế địa phương.

Trước đây, tỉnh Quảng Ninh đã tiên phong đầu tư sân bay quốc tế, nay Gia Lai là địa phương thứ hai chủ động nhận đầu tư dự án đường cất hạ cánh số 2 tại sân bay Phù Cát. Tới đây, Chính phủ sẽ chuyển giao cho tỉnh Gia Lai đứng ra quản lý, khai thác, vận hành và tối ưu hóa sân bay Phù Cát...

Thủ tướng chỉ đạo tại công trường dự án

Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát là công trình hàng không cấp I, có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng vốn (ngân sách do tỉnh Gia Lai quản lý). Gói thầu xây lắp chính dự án này do Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - ACC - DACINCO đảm nhận, với giá trị gần 1.960 tỷ đồng. Sau khi dự án hoàn thành, sân bay Phù Cát có thể đảm bảo tiếp nhận các loại máy bay Code C như: A320, A321 và tương đương (có thể tiếp nhận các loại máy bay Code E khi có nhu cầu)...

NGỌC OAI