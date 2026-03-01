Hàng không Việt Nam bảo đảm an toàn bay trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông

Ngày 1-3, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không, đơn vị quản lý bay và hệ thống cảng hàng không khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hoạt động hàng không dân dụng trước diễn biến leo thang căng thẳng quân sự tại Trung Đông.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tình hình xung đột tại Trung Đông đang diễn biến phức tạp do các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran. Nhiều quốc gia trong khu vực như Iraq, Kuwait, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Israel đã đóng cửa hoặc hạn chế một phần không phận nhằm bảo đảm an ninh quốc gia. Một số sân bay lớn như Dubai, Abu Dhabi và Doha cũng phải tạm dừng hoặc hạn chế hoạt động bay theo các lệnh đóng không phận, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với hoạt động hàng không dân dụng.

Diễn biến này gây gián đoạn đáng kể đối với mạng bay quốc tế. Nhiều hãng hàng không đã phải hủy hoặc điều chỉnh lịch khai thác, đặc biệt là các đường bay đi, đến Trung Đông và các tuyến bay nối châu Âu – châu Á thường xuyên đi qua khu vực bị ảnh hưởng.

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng không, duy trì hoạt động vận tải thông suốt và hạn chế rủi ro cho hành khách, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam chủ động xây dựng phương án điều hành bay phù hợp, kịp thời cung cấp thông tin chính xác cho các hãng hàng không nhằm phục vụ công tác điều hành an toàn.

Các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài có đường bay liên quan được yêu cầu thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình xung đột, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ đóng cửa không phận; đồng thời cập nhật đầy đủ cảnh báo an toàn, thông báo hàng không và thông tin từ các tổ chức hàng không quốc tế như IATA, ICAO, EASA để đưa ra quyết định khai thác phù hợp.

Các hãng hàng không cần chủ động đánh giá rủi ro, điều chỉnh kế hoạch bay, lựa chọn đường bay thay thế an toàn, tránh khu vực xung đột hoặc vùng trời có nguy cơ cao.

Đồng thời, các đơn vị khai thác phải kịp thời thông tin cho hành khách khi có thay đổi lịch bay, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hỗ trợ theo quy định pháp luật và phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý trong quá trình triển khai.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu hệ thống cảng hàng không tăng cường phối hợp phục vụ mặt đất, bảo đảm an ninh, an toàn khai thác và chủ động phương án hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh hoặc hủy chuyến bay.

BÍCH QUYÊN