“Đóa hồng gai” Pháp Kiều ra mắt MV đầu tay

DOC là sự kết hợp độc đáo giữa màu sắc âm nhạc Kpop cùng văn hóa Ai Cập, đặc biệt được thể hiện qua flow đặc trưng của Pháp Kiều.

Pháp Kiều

Trong MV, Pháp Kiều biến hóa với ba hình tượng: xà nữ, Barbie Kiều và nữ hoàng Ai Cập, cùng vũ đạo bắt mắt.

Chia sẻ về dự án DOC, Pháp Kiều thích thú kể về hành trình tạo nên MV: “Sau Rap Việt, tôi may mắn được khán giả đón nhận, tất cả với tôi như một giấc mơ. Bên cạnh cảm xúc vỡ òa đó, tôi cũng phải đối diện với vô số lời chỉ trích, đánh giá, phán xét. Tôi đam mê rap. Tôi đã có khoảng thời gian bước ra khỏi những định kiến, mọi sự khác biệt để trở thành một rapper và đó là động lực để tôi cho ra mắt dự án đầu tay này".

BigDaddy - Emily - Phở - Tez cùng đến chúc mừng dự án đầu tay của Pháp Kiều. BigDaddy - huấn luyện viên Rap Việt của Pháp Kiều cho biết rất tự hào về chặng đường của trò cưng.

Với thông điệp “lấy độc trị độc” trong MV, Pháp Kiều muốn truyền tải rằng đôi khi để vượt qua những khó khăn, chúng ta cần phải có sự mạnh mẽ và quyết đoán, khuyến khích mọi người đứng lên và tìm cách biến những điều tiêu cực thành sức mạnh để tiến lên phía trước.

Đến chúc mừng màn ra mắt của tân binh Pháp Kiều, có bộ đôi BigDaddy - Emily, dàn rapper Thái VG, HURRYKNG, Quang Anh Rhyder, Pháo, ca sĩ Vũ Thảo My, Hoàng Tôn, cùng dàn Anh trai "Say hi" Wean Lê, Hải Đăng Doo, Dương Domic, Ali Hoàng Dương...

Ca sĩ Vũ Thảo My

Rapper Wean Lê, trong Anh trai "Say hi", cả hai trong cùng 1 nhóm với ca khúc Hút

