Đoàn công tác UBND TPHCM chào xã giao và làm việc với chính quyền tỉnh Osaka, Nhật Bản

Sáng 25-9, đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã có buổi làm việc với ông Watanabe Shigeki, Phó Thống đốc tỉnh Osaka, Nhật Bản.

Phát biểu chào mừng đoàn, ông Watanabe Shigeki, Phó Thống đốc tỉnh Osaka, Nhật Bản bày tỏ sự vui mừng được đón đoàn công tác của TPHCM do Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Minh Thạnh làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với tỉnh Osaka, Nhật Bản và tham dự Triển lãm Thế giới EXPO 2025 tổ chức tại địa phương. Đây là cơ hội tăng cường các hoạt động giao lưu hợp tác, đẩy mạnh công tác truyền thông, kết nối các thế mạnh trên các lĩnh vực về kinh tế, giao lưu văn hóa giữa TPHCM và Osaka, Nhật Bản.

Đặc biệt, tại Osaka hiện có khoảng hơn 35.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc, thời gian qua, Chính quyền tỉnh Osaka đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tổ chức các Lễ hội văn hóa tại tỉnh tạo cơ hội kết nối giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Minh Thạnh, Trưởng đoàn công tác thông tin về mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á vào năm 2023 – phản ánh sự tin cậy chính trị sâu sắc, hợp tác kinh tế năng động và giao lưu nhân dân ngày càng gắn bó. Là địa phương tiên phong trong hội nhập quốc tế, TPHCM đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác với Nhật Bản và các địa phương Nhật Bản, trong đó, tỉnh Osaka là một trong những đối tác năng động và bền vững nhất.

Trong khuôn khổ chuyến công tác này, TPHCM mong muốn tăng cường kết nối và mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả với Osaka – một trong những đối tác chiến lược của TPHCM tại Nhật Bản, cũng như với các đối tác chung của hai bên trong khuôn khổ "Mạng lưới Các thành phố đối tác kinh doanh" (BPC) và tin rằng TPHCM và tỉnh Osaka hoàn toàn có thể mở rộng và nâng tầm hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của Osaka và định hướng phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới.

